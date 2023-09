Pianetto, tutto pronto per il Festival del recupero

Torna dal 6 all’8 ottobre il Festival del Recupero a Pianetto (Galeata) giunto alla terza edizione. Una due giorni di cultura, storie, persone, buon cibo e buon vino. Conferenze, concerti, incontri, degustazioni, il mercato dei produttori, cucine del recupero e cene a più mani realizzate da grandi chef. "Un’edizione speciale in cui i temi portanti – precisano gli organizzatori – sono strettamente legati agli avvenimenti accaduti quest’anno in Romagna con l’alluvione. Le attività infatti andranno ad implementare la raccolta fondi in sostegno agli associati e agli amici danneggiati".

Il Festival di Pianetto esordisce venerdì 6 alle 19 con la Cena dei Sindaci dedicata al supporto per la Romagna e l’associazione Tempi di Recupero nei locali dell’Osteria La Campanara. I protagonisti della serata ai fornelli: Francesca Pondini sindaco di Galeata, Claudio Milandri sindaco di Civitella e Daniele Valbonesi sindaco di Santa Sofia. Con loro il presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè, tra i sostenitori del festival e Piero Lungherini del Servizio promozione. "La cena è accompagnata da 3 vini del Recupero di produttori – aggiungono – che hanno subito danni a causa dell’alluvione in Romagna. I tavoli della serata sono in condivisione fra i partecipanti al fine di recuperare anche la convivialità". Quota per persona, vini inclusi, 40 euro (333.4073324).

Si prosegue sabato 7 alle 19,30, all’interno del Chiostro di Pianetto, si dà il via al BBQ del Recupero dove potrete gustare prelibatezze alla griglia (pesce e carne) realizzate da: Giovanni Cuocci de La Lanterna di Diogene, i BBQ Geeks e Matia Brighi. Domenica 8 alle 20,30 all’osteria La Campanara la cucina del recupero o circolare perché prevede l’uso integrale delle materie prime. Significa che di ogni prodotto si utilizza ogni parte, e ciò che non viene mangiato diventa ingrediente per nuove ricette. Gli chef della cena racconteranno la loro esperienza quotidiana e la loro visione della sostenibilità. I protagonisti della serata: Alessandra Bazzocchi di Osteria la Campanara; Antonio Ziantoni di Zia Restaurant, Giuseppe Gasperoni Osteria Povero Diavolo, Alberto Gipponi Ristorante Dina e Giulio Rocci di Ottimo il pluri premiato gelato. La cena è accompagnata da 3 vini del Recupero di produttori che hanno subito danni a causa dell’alluvione in Romagna. Quota per persona, vini inclusi: 60 euro; 50 euro soci Tempi di Recupero; 55 euro soci Slow Food e Cheftochef. Info & Prenotazioni: 339.2085930.

Il Festival continua domenica alle 12 presso il chiostro con le proposte gastronomiche della Pro loco, dei ristoranti La Sangiovesa, Laghi, Trippi, Trattoria dell’Acciughetta, La Lanterna di Diogene e le Osterie Ofhis e Da Oreste. Il Festival è promosso dalla Rete Tempi di Recupero, Slow Food Emilia Romagna, CheftoChef Emilia Romagna Cuochi e dalle Pro loco Borgo Pianetto e Galeata con il patrocinio del Comune di Galeata e il sostegno di Romagna Acque. Info [email protected].

Oscar Bandini