‘Piano Decoro’, interventi negli uffici

Prosegue il ‘Piano Decoro’ di Poste Italiane al fine di migliorare l’accoglienza di clientela e personale. In Emilia-Romagna sono già stati realizzati oltre 100 interventi e altri 100 sono già programmati. Nel Forlivese gli interventi finora sono circa una decina e hanno interessato sia uffici della città come Forlì Centro in piazza Saffi, sito tra l’altro di interesse storico-artistico, sia del comprensorio come Terra del Sole. Tra le opere principali la manutenzione e pulizia delle aree verdi di proprietà aziendale, quella degli ambienti interni, la revisione degli intonaci e tanto altro ancora.