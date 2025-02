Piano di Protezione civile. Valutazioni sulla sede: ipotesi spostamento da via Cadore

La sede della Protezione civile, in via Cadore, che venne colpita dall’alluvione nel 2023 finendo sott’acqua, potrebbe spostarsi altrove, come già preventivato. Il Centro unificato di Protezione civile provinciale – questa la dicitura corretta – è di competenza della Regione che, insieme alla Prefettura, ha detto ieri in commissione Marcello Arfelli, responsabile dell’Unità Protezione civile, "sta effettuando una valutazione. Trovare un nuovo posto per la struttura non è di competenza del Comune".

A queste parole l’assessore comunale Giuseppe Petetta (nella foto) ha aggiunto che: "c’è una interlocuzione in corso con le altre istituzioni per individuare una sede più sicura". Il consigliere comunale del Pd, Graziano Rinaldini ha così commentato: "Si può anche restare in via Cadore, circondando il Centro unificato con un muro e posizionando un cancello adeguato. L’edificio ospita anche la polizia provinciale".

Fattibile? Fino ad un certo punto, secondo Arfelli: "Il problema, in caso di un’altra alluvione, si presenterebbe quando i mezzi di soccorso dovranno uscire. Nel mio libro dei sogni c’è che venga messo in sicurezza il fiume Montone, così che la situazione si sistemi così".

L’argomento della sede rientrava tra i dodici punti parte dell’ aggiornamento del piano comunale di Protezione civile, che la giunta andrà ad approvare. "Non è un atto che passerà in consiglio comunale", le parole di Petetta. Il documento presentato ha recepito alcune osservazioni e suggerimenti della minoranza. "Si è cercato di dare una connotazione dinamica al piano", in grado cioè di adattarsi ai cambiamenti, ha precisato Arfelli. Nel corso della riunione è stato detto che l’Unità sarà potenziata assumendo una persona, che supporterà Arfelli nell’attività quotidiana.

l. b.