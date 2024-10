’Piano di volo’: Claudio Baglioni chiude la trilogia al Fabbri

Claudio Baglioni tornerà a Forlì al teatro Diego Fabbri in tre date speciali: il 29 e il 30 novembre e il primo dicembre. Il concerto rientra tra i suoi ‘mille giorni’, ovvero quelli che compongono il giro d’onore con cui l’artista sta dando un poco alla volta l’addio alle scene.

Baglioni era già stato nei teatri italiani, incluso il Fabbri, con altri due concerti da solista, ovvero ‘Solo’ e ‘Solo bis’ e ora torna in questa location con ‘Piano di volo – Solo tris’ che prevede tre live in ogni città del tour, tra il 2024 e il 2025, per un totale di 132 nuovi appuntamenti in calendario.

L’intera trilogia, composta dai tre ‘solo’, con un totale di 300 esibizioni, diventerà la tournée più lunga della sua carriera.

Il tour debutta il 21 novembre ad Assisi per poi proseguire nei teatri di tutta Italia, con una sola pausa durante la prossima estate, fino all’ultima data del 9 dicembre 2025 a Catania.

Il nome ‘Piano di volo’ è stato scelto per indicare la trasvolata immaginaria con cui Claudio Baglioni porterà in scena, da solo, un concerto-racconto che non sarà solo musica, ma anche "parola e narrazione, storia e sperimentazione, rigore e improvvisazione" in un concerto classico e fruibile che consentirà al cantautore di condividere con il pubblico le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale. L’intenzione, infatti, è quella di riportare le sue canzoni alla loro dimensione essenziale, prima che diventassero dei grandi successi: "Ogni brano è un tragitto, una rotta, un’andatura sorprendente", ha spiegato Baglioni presentando il tour.

I biglietti sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali.

Il cantautore, musicista e compositore romano è annoverato fra gli esponenti di maggior successo della musica leggera italiana. In oltre mezzo secolo di carriera si stima abbia venduto più di 60 milioni di copie.

Per il cinema, nel 2009 è stato sceneggiatore del film ’Questo piccolo grande amore’ basato sul suo omonimo album del 1972 che nlo ha fatto conoscere al grande pubblico (la cosacrazione arriva nel 1981, dopo un silenzio discografico durato tre anni, con il disco che segna la sua maturità artistica: ’Strada facendo’).

In televisione, Baglioni ha partecipato al programma tv ’Anima mia’ nel 1997 ed è stato direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per le edizioni 2018 e 2019.