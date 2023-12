Piano e voce, Frida Bollani Magoni stasera al teatro dei Sozofili

Un’ospite d’eccezione è in arrivo oggi a Modigliana. La musicista Frida Bollani Magoni sarà sul palcoscenico del teatro dei Sozofili questa sera dalle 21 per un atteso concerto piano e voce. Insieme alla talentuosa pianista 19enne ci sarà il cantautore Albert Eno per una speciale apertura. Frida Bollani Magoni è un’artista di raro talento che si sta affermando sempre più nel panorama contemporaneo. Ipovedente dalla nascita, figlia d’arte di Stefano Bollani e Petra Magoni, ha studiato pianoforte classico dall’età di 7 anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le ha insegnato la notazione musicale in Braille.

Lungi dall’essere ’solo’ una figlia d’arte, Frida è una polistrumentista prodigiosa che, benchè giovanissima, si sta imponendo sulla scena musicale nazionale e internazionale, collezionando numerosi sold out ed esibizioni straordinarie, come quella davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni del 2 giugno, o in prima serata su Rai Uno nello show di Roberto Bolle ’Danza con me’.

Il suo repertorio comprende inediti e grandi capolavori, che vanno da brani dei migliori cantautori al pop internazionale, riarrangiati per un risultato molto personale.

Frida è un talento unico in continua crescita, che nei concerti live si manifesta in tutta la sua grazia. Informazioni e biglietteria: 348.1544901; teatrosozofili@ater.emr.it; www.ater.emr.it.

Il nuovo anno del Teatro dei Sozofili inaugura sabato 20 gennaio con un altro spettacolo musicale: sul palco I Violini di Santa Vittoria in ’Caffè Kakania. Sentieri musicali dal Po al Danubio’.

Giancarlo Aulizio