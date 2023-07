Pianta precipita su una teleferica Tronco ko in giardino

Altri danni a Modigliana a causa del forte vento della nottata scorsa, che ha abbattuto alcuni alberi. Uno di questi è caduto sul gioco della teleferica installato lo scorso anno nel parco di via Zaccagnini, in località Casone: era stato acquistato grazie alla raccolta fondi promossa dal Comitato genitori dell’istituto scolastico comprensivo.

Diversi alberi sono stati rimossi dalle strade comunali e provinciali, mentre la provinciale sp 20, la Faentina, all’altezza della ‘Riva della Pappona’, ha visto cadere la segnaletica dei contenitori in plastica poi riposizionati dai cantonieri. Il modiglianese Piero Tavaniello, imprenditore edile, mentre alle 7 di ieri si recava a Faenza, notava in località Scavignano, nell’immissione con via Bicocca, un grosso cavo che attraversava tutta la carreggiata, che era stato abbattuto da un albero caduto sul palo che lo reggeva. Allertati subito i servizi di emergenza, si sono presentati alle 9 i tecnici della Provincia e dei vigili del fuoco, che lo hanno tenuto su col braccio meccanico di una gru.

Nella vicina vallata del Montone, a Castrocaro, si è intervenuti sui rami caduti in viale Marconi e via Mengozzi. Intervento anche nel giardino Cosimo I de’ Medici, a Terra del Sole, dove un tronco si è spezzato per la furia del vento.

Giancarlo Aulizio