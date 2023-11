PiantiAmo 100 alberi per far crescere un bosco

È in programma domani l’iniziativa ‘PiantiAmo’ organizzata dall’associazione

’I meandri’, in collaborazione con Forestiamo e l’assessorato all’ambiente del Comune di Meldola. Saranno messe a dimora un centinaio di piante che contribuiranno a far crescere un bosco. Potranno partecipare tutti i cittadini, portando un paio di guanti e se possibile una vanga. Il ritrovo è previsto per le 9.30 al parcheggio del Cimitero di Meldola, da dove si partirà a piedi per raggiungere la riva destra del fiume Ronco-Bidente, nei pressi della zona Sbaraglio, dove gli alberi saranno piantati. Al termine della mattinata si terrà un momento conviviale con prodotti a km zero con un piccolo contributo al Comitato (prenotazione obbligatoria). "Invitiamo i cittadini a partecipare a questa bella iniziativa – scrivono il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore all’ambiente Filippo Santolini - che ci consente di potenziare il nostro polmone verde. Un grande ringraziamento ai Meandri e a Forestiamo per l’organizzazione della mattinata e a tutte le associazioni e realtà del territorio che vi prenderanno parte". In caso di maltempo l’evento si svolgerà la domenica successiva, 19 novembre. Info: 348.8593690.

o.b.