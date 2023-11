Piantiamo un albero con i bimbi dell’asilo

Oggi, in occasione della Giornata dell’Albero, il Comune di Bertinoro, con la collaborazione dell’Associazione Volontaria Onlus, di Forestiamo e dell’Istituto Comprensivo di Bertinoro, organizza due momenti di piantumazione collettiva. Il primo si terrà in via Scozza, a Santa Maria Nuova, a partire dalle 9 con l’avvio della piantumazione del bosco urbano. La seconda piantumazione avverrà in via Allende, a Bertinoro, alle 10 con l’iniziativa ’Mettiamo radici per il futuro’, a cura di Volontaria Onlus, che coinvolgerà le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia ’La Coccinella’ e del nido ’Il Bruco’.