Piantine da orto pro Consorzio Solidarietà Sociale

Per tutta la settimana sarà possibile sostenere la raccolta fondi promossa dal Consorzio Solidarietà Sociale in collaborazione con Cavarei, cooperativa l’Accoglienza, cooperativa Paolo Babini e Lamberto Valli, in favore dell’emergenza alluvione. Si potranno acquistare con un’offerta minima di 1 euro delle piantine da orto (peperoni, melanzane e peperoncini) donate dall’azienda agricola Orto mio in questi punti vendita a Forlì: Cavarei in via Bazzoli 8, L’orto di enrico in via cervese 264L, Villa Gesuita in viale dell’Appennino 377, Terzo Tempo Caffè in via Pigafetta 19, Cep San Paolo in via Pistocchi 19, Piada 52 in via Dragoni 52, Diversamente Bottega in corso della Repubblica 138, Nido di Sofia in via Dragoni 75M, Nido Tick Tack in via Galleppini 20 e Conad City in via Piolanti 24.