Piatto ricco nel weekend al ‘Festival Tempi di Recupero’

Al Festival Tempi di Recupero a Pianetto di Galeata un fine settimana con un ricco programma. Oggi alle 15.30 inaugurazione ufficiale, alle 16 laboratorio dei grandi gelati e alle 16.30 convegno su ‘Acqua e gestione del territorio con Romagna Acque, Hera e Gabriele Antolini (ArpaER). Il programma prevede poi alle 17 la partenza del trekking di Trail Romagna, alle 18 il cocktail di recupero con Federico Ercolino e dj set di Alberto Santolini. La musica continua al chiostro seicentesco col concerto rock acustico con Light and Scars. Infine torna alle 19 la cucina Bbq del Recupero e alle 20.30 quella circolare alla Campanara.

Domani alle 9 la colazione da Susy e alle 10 trekking verso S. Ellero di Trail Romagna. Si continua alle 10.30 con l’asta degli arredi dismessi del Comune di Galeata, mentre alle 11 doppio appuntamento, con l’apertura del mercato degli artigiani di recupero fino alle 19 e con la lezione sulla cucina circolare con Carla Brigliadori e Alberto Gipponi (339. 2085930).

Quindi alle ore 12 nel chiostro pranzo della domenica con Pro loco Borgo Pianetto e Pro loco Galeata insieme agli chef Gianluca Bassola, Matteo Rebbo, Giovanni Cuocci, Giorgio Rattini, Massimiliano Mussoni, Paolo Reggiani e Daniele Citeroni. Alle 14 laboratorio dei Grandi Gelati con Jessica Galletti, Giulio Rocci e Stefano Guizzetti. Seguiranno alle 15 il laboratorio sul tortello alla lastra della Pro loco Galeata e alle 15.30 quello sull’olio evo di 1 e 2 anni con Filippo Manetti e Natalia Banarese. Alle 16 all’antico lavatoio comunitario la performance di Laura Rambelle ‘ConSequenze d’acqua’ e alle 16.30 la degustazione dei vini di recupero alla scoperta del sangiovese romagnolo con Nicola Fanti, Carlo Catani e Lisa Masini.

Infine alle 17.30 cocktail del recupero con Paolo Dianini e, in chiusura alle 20, la cena all’osteria La Campanara ‘Recupero dell’acqua’ con Antonio Ziantoni, Giuseppe Gasperoni, Alberto Gipponi e Giulio Rocci (339.2085930). Per degustare cibi e bevande: 3 ticket (12 euro); 10 ticket (35 euro). Consigliato portare la borraccia per l’acqua, tasca e calice da vino. o. b.