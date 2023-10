Piatto ricco per il cuore della città

Bilancioni

La riapertura di ‘Casa Romagna’ rappresenta questa voglia di ripartire. Certo, con un progetto diverso. Ma ugualmente importante. Primo, perché siamo proprio in centro, più o meno nel momento in cui aprono vari nuovi fast food nella zona del casello A14. Secondo, perché Forlì sta cominciando a capire che deve giocare le proprie carte sui servizi (tra i quali ovviamente la ristorazione), sulla propria identità (appunto la Romagna richiamata fin dal nome) e sull’enogastronomia, spesso citata senza che ci siano progetti ambiziosi per farla conoscere.

Un solo appunto: per l’importanza di tutti questi fattori, sarebbe stato senz’altro necessario portare a compimento il progetto in tempi più stringenti, visto che la Fondazione stessa aveva sottolineato di non voler lasciare vuoto un punto strategico della città.