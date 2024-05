Piazza Berlinguer, dal Governo 150mila euro

Grazie ad un ‘Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni per il 2023’, dal Governo è arrivato a Dovadola un finanziamento di 150mila euro per la riqualificazione della pavimentazione di piazza Berlinguer. Il contributo assegnato al Comune di Dovadola rientra in un finanziamento governativo destinato anche ad altri due comuni della Romagna (Casteldeci e Pennabilli) e Tornolo in Emilia, per un totale di 520mila euro. Il contributo di Dovadola servirà per la ristrutturazione di piazza Berlinguer, quella dove si svolgono le feste delle associazioni di volontariato, in particolare la Sagra del Tartufo e le feste della Protezione civile.

Spiega il sindaco Francesco Tassinari: "Piazza Berlinguer era stata pavimentata una quarantina d’anni fa e aveva bisogno di lavori, che, con questo contributo, potrebbero essere realizzati nella primavera del prossimo anno. Ringrazio a questo proposito i parlamentari governativi locali Alice Buonguerrieri, Jacopo Morrone e Rosaria Tassinari dell’interessamento". Commenta quest’ultima: "Ritengo molto importante che il Governo agisca per aiutare anche i piccoli comuni che spesso hanno difficoltà ad affrontare interventi di messa in sicurezza, fondamentali per cittadini. Ringrazio di cuore Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e sottosegretario al Ministero per le infrastrutture e i trasporti per l’impegno profuso e per aver condiviso le informazioni su questo importante bando". Interviene anche Jacopo Morrore, deputato e segretario della Lega in Romagna, sottolineando che con questo finanziamento, "voluto dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, si compie un importante passo avanti per le infrastrutture dei territori di tutta Italia, compresa Dovadola".

Quinto Cappelli