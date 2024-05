Piazza Cavour e dintorni: "È inaccessibile per lavori"

Ieri mattina piazza Cavour era quasi deserta di auto e anche di clienti per le tante attività che vi si affacciano: il motivo, secondo il candidato sindaco di centrosinistra, Graziano Rinaldini, è "la presenza del cantiere di via Matteucci, con deviazioni stradali prive di segnaletica, tardivamente posizionata e poco chiara per gli automobilisti e per i mezzi commerciali che dovevano raggiungere il mercato agroalimentare e gli esercizi della piazza. Risultato: parcheggio vuoto e negozi deserti".

Questo sarebbe solo l’ultimo esempio, in ordine di tempo, di una serie di cantieri, quasi tutti in centro storico, figli "della mancata programmazione dei lavori in corso in numerosi punti della città da parte della giunta Zattini che, durante la campagna elettorale, ha accelerato su cantieri e lavori pubblici in modo frenetico e scomposto, rendendo la viabilità cittadina a dir poco impossibile". Il candidato sindaco ha portato poi altri esempi, come gli interventi sui viali circostanti il centro: "La decisione di avviare contemporaneamente cantieri dal grande impatto sulla viabilità, sia in viale Italia che in viale Matteotti, ha finito per creare veri e propri imbuti, con traffico, rallentamenti e notevoli disagi per i cittadini". Suggerendo come sarebbe stato meglio e, più razionale, programmare interventi sfalsati nel tempo. "Invece si è seguita un’altra strada, cercando di recuperare con l’apertura frenetica di cantieri nelle settimane precedenti alle elezioni, l’immobilismo dei cinque anni precedenti". Fretta che avrebbe anche una ricaduta negativa sulla qualità degli stessi lavori. "Lo testimonia la vicenda della rotonda di viale Italia i cui tempi di esecuzione sono slittati in avanti di quasi due mesi per non meglio precisati errori di natura tecnica nella predisposizione dell’intervento".

Altro esempio, portato in questo caso anche dai candidati in lista per il Pd, Federico Morgagni e Flavia Cattani, è "l’intervento realizzato in corso della Repubblica – affermano Rinaldini e i due candidati in lista –, in un tentativo in extremis di rimediare a cinque anni di incuria e disinteresse per il centro". Secondo gli esponenti del centrosinistra, "anche questo cantiere si è contraddistinto per evidenti disagi a cittadini e pubblici esercizi, mancanza di informazione e condivisione e per scelte progettuali del tutto discutibili, come quella che ha portato al restringimento delle caditoie di raccolta dell’acqua, causa non ultima dei disagi e degli allagamenti di sabato scorso".