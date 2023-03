Piazza del Carmine Il Comune: "Niente ostacoli al parcheggio sotterraneo"

"Dai sondaggi effettuati nei mesi scorsi non sono emersi reperti archeologici nel sottosuolo di piazza del Carmine. Si conferma la presenza di una falda acquifera, ma può essere gestibile con il parcheggio sotterraneo". La dichiarazione di Vittorio Cicognani, assessore ai lavori pubblici, indica che c’è un passo in avanti nell’idea – di progetto è prematuro parlare – relativa alla costruzione di un’area destinata alla sosta sotto piazza del Carmine.

Fra luglio e settembre del 2022, una ditta incaricata ha effettuato dei sondaggi per capire cosa si trova nel sottosuolo della piazza. In quelle occasioni, tramite strumenti come georadar, elettromagnetometro e perforatrice di carotaggio, sono stati indagati vari punti dell’area interessata. Attualmente, in superficie sono presenti 130 stalli a pagamento su tutta la piazza del Carmine. In base all’ipotesi su cui si sta ragionando, se ne potrebbero ricavare 370-380 sotterranei.

I risultati, consegnati recentemente all’amministrazione comunale, vanno nella direzione auspicata dai sostenitori del progetto. Fra questi c’è Lauro Biondi, consigliere comunale di Forza Italia, che da molti anni propone l’opera. Nel corso di una conferenza stampa svoltasi sabato mattina, Biondi, affiancato da Alberto Venturi del Club delle Libertà, ha riproposto l’idea del parcheggio sotto la piazza, che "potrebbe dare un impulso alla vivibilità della città". Stando a quanto affermato nel corso dell’incontro, "ci sarebbe una serie di imprese interessate all’intervento, con il gruppo Hera come capofila". Al momento, sia il Comune che la stessa multiutility però smentiscono. Viene invece confermato l’interesse di un’altra azienda.

È comunque certo che un intervento del genere, che comporta alti costi di realizzazione, potrebbe essere condotto solo con il sistema del project financing, che in sostanza prevede una compartecipazione ai costi della parte pubblica (il Comune) e di alcuni privati, i quali potrebbero poi beneficiare degli incassi della gestione del posteggio a pagamento per un lungo periodo di tempo.

Siamo dunque a una fase ancora interlocutoria, che però segnala il superamento di un primo ostacolo verso la costruzione dell’area di sosta interrata. In città, ce ne sono un paio di altre: una nella zona dei Portici e l’altra, chiusa da tempo, con accesso da via Nazario Sauro, nella zona delle galleria Vittoria a pochi passi da corso della Repubblica. Questo sarà recuperato e riaperto grazie ai fondi del Pnrr.

Tornando a piazza del Carmine, prima di passare alla fase della progettazione e del reperimento dei finanziamenti, resta infine un ulteriore elemento da superare: l’opera dovrebbe ricevere comunque il benestare dalla Soprintendenza, che dovrà esprimersi sulla relazione tecnica inviata, con riferimento ai sondaggi effettuati.