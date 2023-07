Piazza mai così piena Il Comune: "Concerto, tentiamo subito il bis" Radio Bruno però frena

di Sofia Nardi

Più di così non si poteva, nel vero senso del termine: al concertone di Radio Bruno che si è tenuto mercoledì in piazza Saffi è stato ampiamente raggiunto il limite massimo di presenze consentito dalla commissione vigilanza, fissato a 9.000. A certicarlo è un ‘conta persone’ posizionato agli ingressi, che in più momenti nel corso dello show ha imposto ai vigilanti di bloccare qualcuno, in attesa che altri lasciassero la piazza, liberando qualche posto per i nuovi arrivati.

Dal punto di vista dei numeri, insomma, è stato un vero successo, anche per gli organizzatori di Radio Bruno: "Siamo molto contenti di come sono andate le cose – ammette l’editore Gianni Prandi –. Mancavamo da Forlì dal 2011, perciò ci tenevamo particolarmente a fare bella figura e credo che ci siamo riusciti con uno spettacolo fresco e divertente che ha richiamato tanta gente". Il boom di presenze registrato in una piazza di grandi dimensioni come quella di Forlì porta a ipotizzare un ritorno dell’evento estivo anche il prossimo anno, ma l’editore frena: "Per noi un ritorno per due anni consecutivo non è automatico. Di solito cominciamo a programmare il tour estivo in autunno, vagliando le proposte. Fortunatamente sono sempre tante le città che fanno domanda, ma noi non accordiamo mai più di quattro eventi, dato che vogliamo garantire sempre un cast di altissimo livello e non ci sarebbe possibile se mettessimo in calendario troppi concerti, perciò, per riuscire a salutare un po’ tutti i nostri ascoltatori, di solito optiamo per la rotazione".

L’entusiasmo di Radio Bruno è condiviso dall’amministrazione: "È stata una serata davvero emozionante – commenta l’assessora al centro storico Andrea Cintorino –. Da pelle d’oca. L’aspettativa era alta, anche perché sappiamo che Radio Bruno è una garanzia di qualità e professionalità, ma un conto è pensare che si otterranno buoni risultati, un conto è vederli con i propri occhi. Vedere tutte quelle persone riunite nella nostra bella piazza è stato fantastico. Non solo: la mia soddisfazione è stata anche quella di vedere tutti i locali del centro pieni di gente, non solo quelli che si trovano in piazza Saffi, ma anche quelli nelle vie limitrofe, senza eccezioni". E per quanto riguarda la prossima estate? L’assessora non si sbilancia, ma fa una promessa: "Proveremo a fare il bis".

Cintorino, poi, tiene a fare una precisazione tecnica: "So che qualcuno ha avuto problemi a entrare perché, in alcuni momenti, si è raggiunta la capienza massima e questo ha originato qualche malumore. Vorrei puntualizzare che il limite non è stabilito da noi, ma da una commissione ad hoc e che le regole sono le stesse per tutti gli eventi in Italia. È giusto che la sicurezza venga prima di tutto". Mercoledì sera alcuni lettori hanno segnalato al Carlino anche la difficoltà di uscire dal perimetro del concerto: il ‘varco’, in quel caso, era il chiostro di San Mercuriale.