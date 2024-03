Piazza Saffi, addio pensilina. Sarà smontata da martedì. Il riutilizzo è da valutare

L’intervento è nell’aria da tempo, ma ora il momento è davvero arrivato, o quasi. Sarà avviato martedì prossimo il cantiere per lo smontaggio della pensilina in piazza Saffi.

Già in queste ore Start Romagna, tramite i suoi canali ufficiali e la diffusione di avvisi informativi all’utenza, ha iniziato a comunicare il riposizionamento della fermata ‘Piazza Saffi A’ in corso Mazzini, di fronte al civico 9, in corrispondenza degli attuali stalli bianchi per le moto. La segnaletica orizzontale (box giallo di circa 30 metri) e la nuova palina con gli orari e le fermate degli autobus sono già state realizzate.

"Inutile dire che questo è un cantiere che cambierà il volto della piazza – spiega l’assessora al centro storico Andrea Cintorino –. Finalmente da via delle Torri la visuale verso l’abbazia di San Mercuriale non sarà più ostruita da un elemento che, dal punto di vista architettonico, nulla ha a che vedere con lo stile di piazza Saffi".

Ma ecco come si svolgeranno i lavori: "Nel giro di due settimane la pensilina verrà smontata e messa provvisoriamente in deposito per capirne lo stato di conservazione e il possibile riutilizzo, al netto di eventuali operazioni di recupero. Se la struttura si rivelerà idonea, contiamo di posizionarla in viale Salinatore, di fronte al liceo artistico e musicale ‘A. Canova’. Si tratta di un punto strategico per il numero di corse e transito di studenti, oltre a esserci lo spazio ideale e necessario per l’installazione di una pensilina di queste dimensioni".

Un cambio di programma rispetto all’idea iniziale: in un primo momento, infatti, si era pensato di riutilizzare la pensilina su via Corridoni, di fronte al Campus, dove sono attualmente in corso i lavori per i nuovi stalli e l’area verde. Lo spazio lasciato in piazza Saffi non rimarrà vuoto a lungo, infatti è già pronto un progetto: "In un secondo momento, a ridosso dell’estate – prosegue Cintorino – pensiamo di montare più o meno alla stessa altezza della pensilina un palco per lo svolgimento di eventi e concerti all’aperto. La nostra intenzione è darlo gratuitamente ad associazioni ed enti del territorio, ma non solo, che ne facciano richiesta avanzando proposte di spettacolo e intrattenimento di qualità".

s.n.