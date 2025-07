Piazza Saffi colma balla con le star del pop

Sono stati oltre 9mila gli spettatori che hanno assistito allo spettacolo ‘Yoga Radio Bruno Estate’, riempiendo piazza Saffi nella serata di mercoledì, ballando al ritmo dei successi dei più grandi big musicali del momento: dai The Kolors a Tananai, da Boomdabash a Willie Peyote, passando per Orietta Berti, Gabry Ponte e Nina Zilli. Presenti all’evento anche il sindaco Gian Luca Zattini, l’assessora ai grandi eventi Andrea Cintorino, coordinatrice dello staff organizzativo, e l’assessore al turismo Kevin Bravi. "Sono soddisfatta per il successo del concerto – afferma Cintorino –. Forlì è una città viva e grazie a queste occasioni speciali riesce a proporre ai suoi cittadini eventi di assoluto livello. Grazie a Radio Bruno".

Cintorino fa poi riferimento alle "sterili polemiche" che hanno preceduto lo show, in particolare quelle partite dal gruppo consiliare del Pd che aveva contestato la posizione del palco, troppo invasiva e impattante per chi vive in centro storico: "Siamo convinti che la più efficace risposta sia stata offerta dal successo dell’evento e dal fatto che, al netto delle piccole speculazioni politiche, nessuna lamentela è giunta all’amministrazione da parte di cittadini e associazioni".