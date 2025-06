Piazza Saffi, in vetrina 120 auto e moto. Spazio alla sicurezza

Il 18 giugno piazza Saffi sarà teatro di una grande esposizione di auto e moto – sia storiche che da corsa e competizione – dal titolo ’Il Motore nel Cuore di Forlì’ dalle 19 alle 24 in occasione del quarto appuntamento dei ’Mercoledì in Centro’. Saranno 12 le associazioni in totale, 9 per quanto riguarda le auto e 3 per le moto, ad esporre i circa 120 mezzi che riempiranno il centro di Forlì. "La mostra vuole essere una sorta di anticipazione – spiega Kevin Bravi, assessore allo Sport – del ‘Ferrari Tribute’ che si terrà l’indomani sempre in piazza Saffi. Forlì, la Romagna e l’intera regione hanno una tradizione sportiva automobilistica di caratura mondiale, per cui abbiamo deciso insieme all’Unita Sport comunale di dedicare un mercoledì a questo tema che ci è così vicino e che ha grande rilevanza, viste anche le diverse competizioni che periodicamente la città ospita".

Tra gli espositori, e partecipanti attivi, anche le forze di Polizia Locale e Vigili del Fuoco, con i loro mezzi più caratteristici. I primi inoltre, sotto la guida del vice-comandante Andrea Gualtieri, allestiranno anche uno stand in cui sarà possibile, attraverso un visore a realtà aumentata da indossare, provare gli effetti della guida in stato di ebbrezza dal grado di 0 a 5. "Uno dei temi dei nostri stand sarà chiamato ‘Velocità ma solo in pista’, per ricordare che la velocità elevata è una delle cause più frequenti di incidenti mortali – sottolinea Gualtieri – insieme al tasso alcolemico elevato. Sarà inoltre possibile misurare il proprio livello di alcol nel sangue, anche per testare quelli che sono i propri limiti". Tra le associazioni inoltre presente anche l’Avis, con la sua sezione speciale del motorsport, e ovviamente il Ferrari Club Forlì, tra i protagonisti più attesi. Il tutto sarà animato da un dj set dall’inizio alla fine della serata e da circa 30 volontari del Ferrari Club che presidieranno la piazza, che stavolta non verrà transennata come avvenuto in altre occasioni.

Sergio Tomaselli