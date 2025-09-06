Piazza sold out per Bobby. Liscio, la grande notte. E ci sarà ’Romagna Mia’ in versione rock blues

Stasera piazza Saffi sarà troppo piccola per contenere tutti gli appassionati. Il primo appuntamento di ‘Cara Forlì’ ha fatto registrare il tutto esaurito. Il programma è ricco e prende il via alle 17.30 con le sfilate delle bande: la Banda cittadina, insieme ai ballerini delle Sirene Danzanti, attraverserà via delle Torri, mentre quella di Carpinello arriverà da corso della Repubblica, regalando un primo assaggio di musica. Ad aprire la serata, alle ore 19, l’orchestra giovanile dei Santa Balera che salirà sul palco con tre grandi nomi del liscio: Luana Babini, Roberta Cappelletti e Mauro Ferrara. Intorno alle 20, seguiranno i saluti istituzionali del sindaco Gian Luca Zattini e dell’Amministrazione. La serata si accende con una serie di esibizioni che si susseguono senza sosta: Moreno Il Biondo con l’orchestra Grande Evento, la Giovane Romagna e Trio Progetto Zaclen e la versione lirica dell’inno di Romagna cantata da Maurizio Tassani.

Tra gli ospiti d’eccezione, Bobby Solo che proporrà una versione rock blues di ‘Romagna Mia’ insieme alla regina del liscio, Roberta Cappelletti e duetterà con la forlivese Matilde Montanari. Ma le sorprese non sono finite: a sessant’anni dal suo debutto, l’Elvis italiano regala una nuova vita alla sua celebre canzone ‘Una lacrima sul viso’ con una versione in lingua inglese. Per dimostrare che la musica può parlare a tutti e non ha confini. A guidare e animare l’intero spettacolo sarà Giordano Sangiorgi, anche organizzatore della manifestazione.

Non solo, con il format ‘Balliamo in Piazza’, il centro ospiterà due grandi piste da ballo, dove il pubblico potrà lasciarsi coinvolgere tra valzer e mazurche insieme ai ballerini delle scuole di danza. Domani si replica allo stesso orario, con le esibizioni di La Storia di Romagna, Emisurela, Ciuma & Adele e tanti altri artisti. Durante la serata verrà presentato il libro di Mario Russomanno ‘Da Il Pensiero Romagnolo a YouTube’, dedicato alla storia e all’evoluzione mediatica del liscio, in presenza dell’assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni e del sindaco Gian Luca Zattini. Il volume potrà essere richiesto, gratuitamente e fino a esaurimento copie, all’Ufficio Turismo durante il weekend di Cara Forlì. A concludere la manifestazione domani sarà Alan Sorrenti con i suoi successi intramontabili da ‘Figli delle stelle’ a ‘Tu sei l’unica donna per me’. L’ingresso è gratuito. È ancora possibile prenotare un posto a sedere per domani sera all’Ufficio Iat-Hub (iat@comune.forli.fc.it; 0543.712362). In caso di esaurimento dei posti a sedere sarà possibile iscriversi a una lista d’attesa.

Valentina Paiano