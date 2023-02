Piazza, via le vecchie tende dal municipio Quanti progetti in cantiere: ora si cambia

di Gianni Bonali

Il Palazzo comunale di Forlì si rifà il look: è iniziato ieri un intervento esterno con smontaggio dei vecchi tendaggi ormai usurati e installazione di nuovi, dal classico colore rosso. Ma è tutta l’area di piazza Saffi che sta vivendo un periodo di fermento con vari punti ‘caldi’: San Mercuriale, palazzo Albertini, la pensilina e, per quanto riguarda i privati, anche palazzo Talenti Framonti.

"I tendaggi esterni del Palazzo comunale – spiegano Dario Pinzarrone e Valentina Ravaioli, tecnici del servizio lavori pubblici del Comune – erano logori e scoloriti, anche perché erano stati cambiati 30 anni fa". L’intervento, per una spesa complessiva di circa 32mila euro, riguarda quindici elementi (tredici sulla facciata e due nelle parti laterali) per la lunghezza di 25 metri ognuno, con una parte superiore fissa e una componente inferiore mobile e regolabile. L’attività di smontaggio è partita ieri mattina e il termine dei lavori è previsto tra una ventina di giorni. "Un intervento doveroso e necessario visto lo stato dei tendaggi – spiega Vittorio Cicognani, assessore comunale ai lavori pubblici – che rientra in un progetto più ampio, già operativo, che riguarda il restauro e la riqualificazione di edifici e aree di piazza Saffi e del centro storico. Vogliamo restituire ai forlivesi una città più bella ed ecocompatibile, sia dal punto di vista estetico che di risparmio energetico". In questa direzione vanno i lavori di restyling – già ultimati – dell’ellisse che ospita la statua di Aurelio Saffi, con pulizia delle aiuole e messa a dimora di vasi di fiori colorati e arbusti di agrifoglio resistenti anche alle temperature più basse. Inoltre il lavoro sui lampioni, dopo un’opera di restauro concordata con la Sovraintendenza di Ravenna, con luci a led e una tinta marroncina.

Per quanto riguarda l’abbazia di San Mercuriale la Diocesi sta procedendo ai lavori all’interno della struttura che saranno terminati nel mese di marzo, mentre il Comune, con un contributo di 200mila euro, è impegnato negli interventi sul campanile e nell’antico chiostro. "Una volta terminati i restauri – rimarca l’assessore Cicognani – i cittadini e i turisti potranno godere di una bella vista dall’alto di Forlì": si potranno quindi salire in sicurezza, il prossimo autunno, i 273 gradini che separano la base del campanile alla cella campanaria.

"Stiamo lavorando – afferma Gianluca Foca, dirigente comunale edifici pubblici, verde e arredo urbano – anche a Palazzo Albertini, in cui verrà trasferita la collezione di pittura contemporanea Verzocchi attualmente a palazzo Romagnoli in via Albicini. Gli interventi hanno subito un rallentamento, anche a causa dell’aumento dei costi dei materiali, ma ora stiamo procedendo con una spesa complessiva intorno al milione di euro".

Per quanto riguarda la controversa pensilina di piazza Saffi i tecnici sono al lavoro permettere a punto le modalità operative di spostamento: la struttura antistante la basilica di San Mercuriale sparirà per essere collocata altrove e si procederà in futuro, d’accordo con la Soprintendenza, allo smontaggio del manufatto in ghisa e legno.

Infine, sono tanti coloro che attendono un’ulteriore attrazione per la piazza: la riapertura di palazzo Talenti Framonti, di proprietà della Fondazione Cassa dei Risparmi, con Casa Romagna, un progetto dedicato al cibo che prevederà un nuovo ristorante affidato a chef romagnoli là dove c’era Eataly.