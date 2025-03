Piazza XX Pacifici, la sua storia

Alle 18, presso la Sala MenoUno della libreria Mondadori di corso della Repubblica, si svolgerà un incontro dal titolo ‘La piazzetta XC Pacifici: segni e memorie nel cuore di Forlì’, promosso dalla sezione locale del Fai. Gianfranco Argnani racconterà le fasi di progettazione e di realizzazione nel 1776 del Teatro Comunale su progetto di Cosimo Morelli, distrutto nel 1944 dal crollo della Torre Civica minata dai soldati tedeschi in ritirata. Lo stesso Argnani ricorderà gli interventi di miglioria apportati alla sala teatrale nel corso di tre secoli e svelerà i progetti per nuove sale teatrali/cinematografiche che dovevano essere realizzate nel corso del secolo scorso, che però non hanno avuto seguito. Un contributo per conoscere la piazzetta, inserita nei ‘Luoghi del Cuore FAI’, sarà portato da Gabriele Zelli che richiamerà l’attenzione sulle lapidi collocate sulla facciata interna della sede Municipale che ricordano i costitutori e i benefattori di ‘Dam una man’, l’attuale Croce Rossa Italiana.