Piazzetta delle Operaie, artisti in azione oggi con Ondeurbane

Esposizione di arte visiva oggi, a cura di Ondeurbane, con la collaborazione di Forlì Città Aperta e della sezione forlivese dell’Udu (Unione degli Universitari). L’evento avrà luogo dalle ore 17 alle 23 nella piazzetta delle Operaie (via Fossato Vecchio), lo storico sito cittadino recentemente recuperato, luogo adesso di sperimentazioni. La mostra di Ondeurbane si baserà sul concetto cardine del collettivo: riappropriazione dello spazio fisico a discapito del digitale, dando piena libertà ad artisti e artiste di organizzare le proprie esposizioni, senza tenere conto di alcuna tematica. Oltre alle installazioni, ci sarà spazio per performance artistiche, con presentazione di alcuni dei lavori in presenza del pubblico. Chi è interessato può contattare gli organizzatori sulla pagina Instagram @ondeurbane o via mai al ondeurbane@outlook. com.