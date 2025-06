Piazzetta, vogliamo riprovarci?

Piazzetta Antica Pescheria era stata riscoperta, poi per anni non se n’è parlato, infine ora si registra contrarietà (quartiere, esercenti, associazioni, per non parlare dell’opposizione) all’idea del Comune di metterci una sede della polizia locale. Entrambe le posizioni si basano su un assunto corretto: la vocazione del luogo, fin dal nome, è commerciale; ma il locale è rimasto sfitto e anche il bando comunale non ha sortito effetti. La polemica potrebbe aver risvegliato l’interesse, meglio di un’agenzia immobiliare: il Comune vuole riprovare con un nuovo bando, ascoltando chi ha criticato l’ultima versione? Quanto ai vigili, nessuno era contro la prima idea: creare il distaccamento nell’ex scuola Flavio Biondo.