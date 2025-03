Piazzetta XC Pacifici. Un angolo ricco di storia. Mobilitazione per tutelarlo

La delegazione Fai (Fondo per l’ambiente italiano) di Forlì ha promosso la riqualificazione di Piazzetta XC Pacifici, un luogo centrale nella storia di Forlì, inserita nei ‘Luoghi del Cuore Fai’. Situata tra la parte posteriore del palazzo municipale e Piazzetta della Misura, è stata sede dal 1540 al 1797 della magistratura dei Novanta Pacifici, voluta dai cittadini, stanchi delle faide nobiliari che percorrevano la vita della città. La magistratura aveva il compito di sedare discordie, con o senza l’uso delle armi ed era retta da "novanta uomini neutrali, quieti, non intricati né interessati alle parti né di parzialità in alcun modo sospetti", come si legge negli Ordini istitutivi dell’ordine.

Lo stesso luogo è stato anche protagonista, nel nuovo millennio, dell’operazione condotta il 24 maggio 2012 dalla Procura della Repubblica, che mise in campo una ventina di agenti tra Polizia e Carabinieri per ripulire la zona dalla presenza di giovani senza fissa dimora e balordi, in un ambiente sporco, deturpato da graffiti, con resti di cibo sparsi e immondizia. Una situazione di degrado e micro-criminalità simile a quella denunciata anche dal comitato ‘Orgogliosi forlivesi’ che prende il nome dell’omonima via del centro, vicina alla piazzetta. Nell’area attigua al duomo gli abitanti hanno infatti più volte segnalato episodi di delinquenza, abbandono e incuria, presentando esposti e richieste di intervento alle autorità competenti.

Proprio in un’ottica di tutela e valorizzazione dei luoghi storici si è svolto venerdì sera, presso la libreria Mondadori di corso della Repubblica, un incontro dal titolo ‘La piazzetta XC Pacifici: segni e memorie nel cuore di Forlì’, promosso dalla sezione locale del Fai. Un’analisi culturale su un luogo importante della vita cittadina attraverso i secoli, alla riscoperta di vicende e testimonianze che raccontano di un passato significativo e della necessità di promuovere il sito con iniziative ed eventi.

La serata ha visto gli interventi di Gianfranco Argnani, ex dirigente del settore opere pubbliche del Comune, di Gabriele Zelli, cultore di storia locale, e di Luca Guardigli, capo delegazione Fai Forlì, che hanno guidato gli oltre 100 presenti alla scoperta di uno degli scorci più suggestivi del centro storico. Argnani ha illustrato le fasi di progettazione e costruzione del Teatro comunale di Forlì, intitolato al tenore Giuseppe Siboni, e realizzato nel 1776 su progetto di Cosimo Morelli, poi distrutto nel novembre 1944 dal crollo della Torre civica, minata dai tedeschi in ritirata. Argnani ha anche approfondito i progetti mai realizzati per nuove sale teatrali e cinematografiche nel Novecento, tra cui il Politeama (1909), il teatro previsto dal piano regolatore del 1941, il Gran cinema teatro Rex (1942) e il tentativo di recupero del San Domenico come teatro (1980-90) su progetto di Maurizio Sacripanti.

Zelli ha posto l’attenzione sulle lapidi commemorative della facciata interna del municipio, che ricordano i fondatori e i benefattori dell’associazione ‘Dam una man’, oggi Croce Rossa Italiana, che per anni ebbe la propria sede nella piazzetta XC Pacifici. Ha inoltre raccontato la storia del carcere medievale ospitato nei sotterranei della Torre civica, dove molti prigionieri morirono di stenti o vennero assassinati, come Cecco III Ordelaffi nel 1466, per ordine del fratello Pino. Luca Guardigli ha spiegato il ruolo del Fai nella valorizzazione dei beni culturali, anche in vista delle Giornate di primavera (22 e 23 marzo).

Ieri le due piazzette contigue – XC Pacifici e della Misura – apparivano pulite: nessun segno dei bivacchi che hanno suscitato polemiche in passato. Ma è un luogo che, privo anche della rassegna di eventi estivi spostata da qualche anno all’arena San Domenico, ha bisogno di recuperare la propria anima.