Pic-nic al tramonto e astrofili

Il cielo d’estate, la poesia del crepuscolo, la magia della volta celeste: sono solo alcuni degli ingredienti dell’iniziativa ‘Bastione sotto le stelle’, un appuntamento che si preannuncia di rara suggestione. Questa sera alle 20 il parco del bastione San Martino di Terra del Sole ospiterà un pic - nic sul prato (da organizzare in autonomia portando con sé tutto l’occorrente), da consumare contemplando il tramonto in uno scenario splendido.

"All’imbrunire impareremo a conoscere le stelle in compagnia del gruppo astrofili forlivese" spiegano i volontari del Borgo Romano, contrada che organizza l’evento. In caso di maltempo, l’iniziativa sarà procrastinata a venerdì 21 luglio. Il Gruppo astrofili forlivesi ‘J. Hevelius’, costituito nel 1983, è un’associazione di promozione sociale che ha come scopi lo studio, la pratica e la divulgazione dell’astronomia.

Già in passato a Terra del Sole alcuni membri del sodalizio hanno preso per mano residenti, turisti o semplici curiosi, introducendoli a un mondo misterioso, nel corso di serate partecipate e vissute con grande coinvolgimento emotivo.