Picchiato a sangue per il Rolex. Arrestati tre rapinatori albanesi

L’uomo esce dal locale nella notte profonda. Poche luci. Si dirige verso la macchina, ma da un ventre di buio due persone lo aggrediscono. La brutalità è potente. Calci e pugni. L’uomo crolla a terra, esanime. E i due prima di scappare gli sfilano il Rolex. Agguato che ha il tenore più di vendetta che di rapina. Ma è per rapina che i due sono stati scovati dalla legge e ammanettati nelle scorse ore dai carabinieri con un’ordinanza del giudice. Rapina aggravata e lesioni personali. Pure un terzo uomo è stato arrestato. Per la procura avrebbe avuto il ruolo di palo. Tutti e tre sono albanesi, di 22, 26 e 47 anni. I primi due, che in Italia una casa non ce l’hanno, sono in cella. Il terzo, residente nel Forlivese, è ai domiciliari.

Il fatto è di settembre. Un sabato. La vittima designata fa serata in un locale di Meldola. Nulla lascia presagire il dramma. L’uomo poi esce dal locale da solo. La sua macchina è parcheggiata laggiù in fondo. Non è vicinissima. C’è da camminare un po’. Nelle maglie della spessa tenebra, non trapassata dai baleni dei lampioni, due ragazzi aspettano, immobli. Gli aggressori. L’uomo li vede solo all’ultimo, quando l’assalgono in pochissimi, frenetici e selvaggi frangenti. Lui non può replicare, sotto la scarica dei colpi sferrati con violenza e intensità scioccanti. L’uomo è a terra quando, prima della fuga, viene derubato del Rolex.

L’uomo, stordito, riesce comunque a chiamare il 112. I carabinieri arrivano in pochi minuti. Appaiati dalle ambulanze, che trasportano la vittima in ospedale (dove gli verranno certificati diversi giorni di prognosi). Le indagini non appaiono per niente facili. Ma dopo alcuni tentativi falliti, la traccia buona i militari dell’Arma di Meldola la trovano. E da lì risalgono la corrente. Fino a stanare i tre, uno dietro l’altro. Gli indizi per gli inquirenti ci sono tutti. Così la procura chiede al giudice l’arresto dei tre. E il giudice ci mette la firma. Arrestati.