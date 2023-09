Picchiò la convivente (che chiese aiuto alle amiche): condannato

Un uomo di 27 anni residente a Forlì è stato condannato ieri dal giudice per le indagini preliminari Ilartai Rosati a 2 anni e 2 mesi per maltrattamenti ai danni dell’ex convivente 42enne (pm Emanuele Daddi).

L’imputato, difeso dall’avvocato Francesco Roppo, all’inizio dell’anno viene arrestato in flagranza di reato dai carabinieri, allertati dalla donna stessa, difesa in aula come parte civile dall’avvocato Gianluca Betti.

La storia esplode la sera del 17 gennaio scorso. Quando la donna, che convive con il ragazzo da qualche mese, chiede aiuto via whatsapp ad alcune amiche e vicine. È terrorizzata dalla condotta del giovane. Che quella sera ha scatenato tutta la sua furia.

Immediatamente sul posto arrivano i carabinieri, che fanno subito scattare le manette al 27enne. La donna si fa refertare. E da quel momento l’idillio amorso tra i due – sbocciato qualche mese prima e sfociato subito dopo in una convivenza – si conclude bruscamente.

Il giorno dopo il ragazzo viene rimesso in libertà, ma con l’ordinanza del giudice che lo obbliga a non avvicinarsi ai luoghi normalmente frequentati dalla vittima.

Successivamente a maggio il ragazzo finisce di nuovo in carcere, ma per altri reati, socllegati al procedimento di maltrattamenti.

Attualmente si trova agli arresti domiciliari. La procura aveva chiesto il giudizio immediato, data la gravità dei fatti. Poi la difesa dell’indagato ha chiesto e ottenuto il tiro abbreviato, che gli ha consentito di approdare a un terzo di sconto della pena.