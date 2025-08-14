Piccoli artigiani crescono. Boom di ditte individuali

Nel primo semestre dell’anno, a livello provinciale, il numero delle imprese attive è stabile e il saldo tra imprese artigiane iscritte e cancellate è positivo. Nel dettaglio, crescono le attività nei settori dei servizi alla persona, alle imprese e le occupazioni legate a mansioni professionali, scientifiche e tecniche, nei servizi di information technology e nel Commercio. Lieve calo nelle costruzioni; mentre risultano in flessione manifatturiero, attività di alloggio e ristorazione e trasporto.

In base ai dati Infocamere-Movimprese, elaborati dalla Camera di commercio della Romagna, le imprese artigiane nuove iscritte sono 506, con 487 cessazioni e un saldo positivo di 19 unità. Sono 11.345 le imprese attive, -0,2% rispetto al medesimo periodo del 2024, e 1 su 3 (32%) è artigiana. Le ditte individuali, che rappresentano la maggioranza assoluta delle forme giuridiche (72,8%), sono in aumento dello 0,5% rispetto ai 12 mesi precedenti. In flessione, invece, le società di persone (-4,3%).

La stabilità delle attività artigiane riguarda quasi tutto il territorio provinciale , con alcune eccezioni: nelle vallate, dove si localizza il 18,5% dell’artigianato, si rileva una contrazione del -1,1%, così come nei territori collinari (-0,9%), in montagna (-2,2%), nei comuni della riviera (-0,4%), nell’area del basso Rubicone (-0,6%) e nel comprensorio di Forlì (dove ha sede il 45,1% delle imprese (-0,7%). In crescita le attività nel Comune di Cesena (+0,7%), dove è presente il 21,7% delle imprese artigiane provinciali.

I principali settori economici sono le costruzioni (39,6%), in flessione dello 0,3% rispetto al medesimo periodo del 2024, il manifatturiero (20%, -2,9%), le ‘altre attività di servizio’ (13,4% del totale, +1,3%), il ‘trasporto e magazzinaggio’ (7,6%, -0,8%) e il commercio (5,4%, +0,8%). In diminuzione le attività di alloggio e ristorazione (4,3%, -1,8%), mentre crescono le attività nei servizi alle imprese (noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese’, 3,5%, +3,9%), nelle ‘attività professionali, scientifiche e tecniche’ (2,5%, +2,6%) e nei servizi di Ict (1,7%, +11,2%).

I settori che si confermano a più elevata intensità artigiana sono quelli delle ’altre attività di servizio’ (comprendenti attività di acconciatore e centri estetici), le costruzioni, i trasporti e il manifatturiero.

Gianni Bonali