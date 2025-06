"Piccoli parchi, attendiamo 800mila euro"

Non solo il parco urbano: in città ci sono altri quattro parchi alluvionati che, pur più modesti del ‘Franco Agosto’ per estensione e popolarità, attendono allo stesso modo di essere riqualificati. Si tratta del parco Balducci di via Sapinia, del Santarelli in via Martiri delle Foibe (entrambi nel quartiere Romiti), del ‘monsignor Rolla’ di viale Salinatore e del ‘Ragazzi del 1899’ di via Scaldarancio (San Benedetto). I residenti scalpitano, il Pd ha segnalato pochi giorni fa le problematiche, che in qualche caso sono di vero e proprio degrado (nella foto, via Scaldarancio). Ma ancora mancano tempi certi.

"Il discorso – spiega l’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta – è lo stesso per tutti i parchi alluvionati, dal più piccolo al più grande: il Comune è pronto da tempo con la progettazione, ma mancano i fondi per partire con i cantieri". La domanda alla struttura commissariale è stata avanzata nel settembre del 2024: "Prima – precisa Petetta – abbiamo dovuto attendere di scoprire se le alberature avessero subito dei danni e comprendere l’entità dei problemi causati dall’acqua. Appena è stato possibile abbiamo richiesto le risorse".

Se per riqualificare il parco urbano serviranno 1 milione e 950mila euro (più 500mila euro donati dalla rete televisiva La7 per il solo laghetto), per gli altri quattro parchi alluvionati sono stati richiesti 800mila euro in totale. "A breve – rassicura Petetta – ci saranno riconosciuti questi fondi e potremo partire con i sondaggi di mercato alle ditte e il via dei cantieri".

