Piccoli parchi nel degrado: "Sporcizia e fango, scarsa manutenzione e poca sicurezza"

Lattine di birra accartocciate, panchine spazzate via dal fango (che in parte ancora le sommerge), bottiglie di vetro e plastica sparse ovunque, una coperta, un sacchetto con alcuni abiti, il moncherino di una bicicletta e l’elenco potrebbe continuare. "Questa è la situazione del giardino ’Rolla’ in via Salinatore. Le cose stanno così dall’alluvione del maggio 2023. Da allora non è stato fatto niente". La consigliera del Pd, Elisa Massa, nell’ultimo consiglio comunale ha messo in luce "le mancanze dell’amministrazione" sui parchi pubblici (non solo urbano, già oggetto di una recente battaglia del Pd). Parchi di dimensioni più molto più piccole del ’Franco Agosto’, "frequentati e meritevoli di manutenzione e pulizia" non mancano in città. "Quando in consiglio ho chiesto conto di quanto non è stato fatto, mi è stato risposto che sono previsti interventi proprio quest’anno. Il problema è che siamo in grande ritardo. L’amministrazione ha preferito spendere 1,4 milioni in due anni per le luminarie trascurando interventi come quelli nelle aree verdi".

Stando al piano triennale delle opere pubbliche approvato di recente dal consiglio comunale, nel 2025 sono in programma interventi per 390mila euro, oltre che nel parco-giardino ’Rolla’, anche al parco ’Balducci’ in via Sapinia, al ’Santarelli’ in via Martiri delle Foibe e all’area verde in via Scaldarancio, nel quartiere San Benedetto. "Non è stato chiarito se soldi stanziati in passato facciano parte dei 390mila". Massa fa riferimento ai 45mila euro donati da Flai Cgil nazionale al ’Balducci’, ai 40mila di Eber al ’Rolla’ e ad altri 40mila di Coop Alleanza per il parco in via Scaldarancio. La fondazione ’Sacco’ si era impegnata a sostenere le spese per una panchina e un impianto ludico per il ’Santarelli’. In viale Salinatore "c’è la situazione peggiore, ma anche in via Scaldarancio rifiuti e incuria non mancano. Non a caso è transennato".

Il ’tour’ di viale Salinatore è poco incoraggiante. "C’è un altro aspetto che vorrei sottolineare – dice Massa – questo parco è sempre aperto. Di recente ero in zona per un’assemblea e ne ho avuta conferma: i cancelli (due gli ingressi, ndr) non vengono chiusi la notte. In generale mi chiedo : se una persona dovesse farsi male, di chi è la responsabilità?". Un tempo qui c’erano giochi per bambini. Tutto cancellato dal mix letale di acqua e terra proveniente dal fiume Montone, che scorre pochi metri sotto il livello dell’area verde. La critica politica di Massa è che "il Natale si può vivere in maniera più sobria. Ritengo importante garantire la fruibilità delle aree verdi, mentre l’amministrazione ha preferito impiegare i soldi in interventi effimeri. Il giardino ’Rolla’ meriterebbe un occhio di riguardo, "se non altro perché siamo vicini al San Domenico. Invece troviamo rifiuti non rimossi e fango che sommerge le panchine".

Luca Bertaccini