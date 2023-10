"Piccolo, ecco il nostro teatro innovativo"

Il Piccolo è certamente un teatro d’Innovazione perché "qui nascono le produzioni – spiega Ruggero Sintoni – questa è la sede del teatro contemporaneo, il luogo in cui vengono portate in scena le favole e il teatro ragazzi ed è anche l’ambiente adatto per realizzare laboratori, incontri e presentazioni letterarie". Un’autentica officina creativa e multidisciplinare diretta da Ruggero Sintoni e Claudio Casadio in collaborazione con il Comune di Forlì. Sono terminati da pochi giorni i lavori di restauro del teatro e questa ‘casa artistica’ di Accademia PerdutaRomagna Teatri ha presentato la ricca stagione di spettacoli contemporanei e teatro per ragazzi. Si parte il 26 ottobre con ‘Casa del Popolo’ del Teatro dell’Argine in cui sono presenti tanti elementi comuni al teatro Il Piccolo, nato appunto da una Casa del Popolo. Il 7 novembre sarà in scena ‘Accabadora’ di Anna Della Rosa tratto dal romanzo di Michela Murgia. Il 10 novembre, la compagnia Les Moustaches presenterà ‘I cuori battono nelle uova’ e il 23-24 novembre FrulliniPaoletti porteranno sul palco ‘Barbablù’. Sempre in novembre, il 28, Valeria Solarino sarà interprete di ‘Gerico Innocenza Rosa’.

In dicembre sono in programma due spettacoli: il 4-5 Accademia PerdutaRomagna Teatri presenterà ‘Tu (non) sei il tuo lavoro’ di Rosella Pastorino, regia di Sandro Mabellini; il 13 tocca a CaputoFallongo con ‘Letizia va alla guerra. La suora, la sposa, la puttana. Per la sezione moderno, il 9 gennaio Paola Turci sarà sul palco con ‘Mi amerò lo stesso’ e il 13 Giovanni Scifoni interpreterà ‘Frà. San Francesco, la star del Medioevo’; il 24 ecco ‘Fiabafobia’ di e con Arianna Porcelli Safonov. Seguirà il 6-7 febbraio ‘Lidodissea’ di Berardi e Casolari. Il 16 febbraio Lucilla Giagnoni interpreterà il suo ‘Magnificat’. Il 13 marzo il Teatro Kismet, diretto da Teresa Ludovico, presenterà ‘Barabba’, a cui seguirà, il 26 marzo ‘Tutto sua madre’ con la regia di Roberto Piana. Il 4 aprile Stivalaccio Teatro porterà in scena ‘Romeo e Giulietta’ e, il 10 aprile (Moderno) Andrea Pennacchi chiuderà la stagione interpretando il suo testo ‘Pojana e i suoi fratelli’. Come negli anni precedenti, la domenica pomeriggio (ore 16) sarà dedicata alle favole: ‘Le avventure del Pesce Gaetano’ (14 gennaio); ‘I viaggi di Sindbad il marinaio’ (28 gennaio); ‘Balloon Adventures’ (11 febbraio); ‘Pollicino’ (25 febbraio); ‘A pesca di emozioni’ (10 marzo). Sono poi previste repliche in matinèe per le scuole e spettacoli per i più piccoli.

La proposta culturale del teatro Il Piccolo prevede anche presentazioni di libri: 1 febbraio, ore 18, si parlerà di ‘Acerbo sarai tu’ di Silvia Vecchini e il 14 marzo, ore 18, ‘Un albo per ogni emozione’ a cura di Elena Dolcini. Sono poi previsti tre percorsi di attività laboratoriale: ‘Teatro e musica’ (per adolescenti) condotto da Daniela Piccari e Andrea Alessi; ‘Cronaca e critica teatrale’ (per tutte le età) condotto da Michele Pascarella; ‘Laboratorio di teatro (per adulti) condotto da Daniele Romualdi.

Rosanna Ricci