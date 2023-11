Piccolo, spettacoli per gli studenti

Il Piccolo di Forlì ospita la rassegna di spettacoli dedicati alle scuole dalla materna alle superiori. In totale gli spettacoli sono dieci, presentati in 18 repliche. Dopo l’appuntamento del 24 novembre con ‘Barbablù’, seguirà domani e venerdì alle 9,30, per gli studenti delle primarie ‘Il bambino e la formica’ in cui è narrata la storia della formica Undici che aiuta un bambino Ayo, sepolto da una frana sotto terra, a ritrovare la luce.

Il 5 dicembre, ore 11, per le superiori, sarà la volta di ‘Tu (non) sei il tuo lavoro’ interpretato da Maria Lemurno e Francesco Patanè sul mondo del lavoro. Il 12 dicembre, ore 9,30, per le scuole medie sarà in scena ‘Down’ in cui si indagherà sulla diversità, per scoprire il vero significato di abilità e disabilità. L’11 e il 12 gennaio, ore 9,30, destinato alle primarie, verrà presentato ‘Candido’, ossia le avventure raccontate da Voltaire alla ricerca del ‘migliore dei mondi possibili’. Il 30 e 31 gennaio, ore 9,30, per i bambini delle materne, verrà proposto ‘Granny e lupo. Il gioco della luna piena’. Il 6 e l’8 marzo, ore 9,30, si terrà ‘Bella, Bellissima’, prodotto da Accademia Perduta per riflettere su che cos’è la bellezza. Seguiranno il 21 e 22 marzo, ore 9,30, ‘La Bianca, la Blu e la Rossa del Teatro Evento’ per indirizzare all’integrazione e all’inclusione. L’8 e il 9 aprile, ore 9,30, sarà in scena ‘Capputtiello e il gigante’. L’ultimo spettacolo ‘La caverna delle meraviglie’ si terrà il 18 e 19 aprile ore 9,30, per i bambini delle materne. Info e prenotazioni: 0543.26355 (dal martedì al venerdì ore 10-13).