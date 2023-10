Pichetto Fratin e la ricostruzione: "Fondi, verifiche e semplificazioni"

Dalle emozioni – a inizio serata è stato proiettato un breve video che ripercorreva le ore più drammatiche dell’alluvione, raccogliendo un lungo applauso – ai tecnicismi. Gli Stati Generali dell’alluvione che si sono tenuti lunedì sera al San Giacomo hanno visto una nutrita partecipazione di pubblico – dal mondo della politica a quello delle associazioni di categoria, fino alle sigle sindacali e ai privati cittadini –, ansioso di ascoltare i rapporti tecnici e gli interventi previsti in scaletta, primo tra tutti quello del ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin che, però, non ha presenziato all’evento, ma si è connesso da remoto: "Oggi c’era il consiglio dei ministri – ha spiegato in collegamento dall’abitacolo della sua auto – e in più il traffico è congestionato, ma ci saranno altre occasioni in futuro". Pichetto Fratin è intervenuto a inizio serata, dopo il saluto del sindaco Gian Luca Zattini che ha voluto ricordare le vittime in apertura dei lavori.

"Le vite umane – ha detto Zattini – non sono risarcibili. Abbiamo subìto la peggiore tragedia mai vista a Forlì da centinaia di anni, ma la Romagna ha saputo anche far vedere la sua grande capacità di ripresa. Ora però abbiamo bisogno di fare squadra, di unità d’intenti". Il ministro ha cominciato parlando degli stanziamenti governativi: "E’ evidente l’abnegazione della vostra terra, ma ora non sono qui per dare pacche sulle spalle. Il governo si è impegnato a stare al fianco dell’Emilia-Romagna e ci sono 289 milioni già impegnati. Gli interventi di ricostruzione raggiungono il mezzo miliardo e ne abbiamo ben 500 di somme urgenza, oltre a 800 d’urgenza. Ora il generale Figliuolo procede con le verifiche, mentre noi stiamo valutando meccanismi di semplificazione".

Il ministro, poi, ha parlato della crisi climatica e delle sue conseguenze: "Eventi così potrebbero ripetersi perché ci troveremo sempre più spesso di fronte a periodi di siccità seguiti da forti precipitazioni, da qui l’impegno su più fronti: da un lato la mitigazione delle cause, dall’altro un percorso di adattamento per affrontare i prossimi decenni. In Italia, ad esempio, raccogliamo solo l’11% delle acque: servirà raccoglierne di più. Per salvaguardare i territori serviranno opere importanti, che non potremo fare in fretta, ma certo prima cominciamo e meglio è".

Le parole di Pichetto Fratin hanno lasciato spazio agli interventi tecnici: sei lunghe relazioni su altrettanti temi che riguardano – a livelli diversi – l’alluvione. Simona Savini, dirigente del servizio ambiente e urbanistica del Comune ha ripercorso tappa dopo tappa tutte le fasi della gestione dell’emergenza, a partire dalle allerte fino all’ordinanza di evacuazione di alcuni quartieri; Piero Tabellini, dell’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, ha parlato di come funziona il monitoraggio dei corsi d’acqua nel forlivese, quindi come si svolge la pulizia di alvei e argini; Stefano Francia, presidente del Consorzio di bonifica, ha chiarito le competenze del suo ente nella gestione del reticolo idrico; poi è stato il turno di Alessandro Baroncini, direttore delle reti centrali di Hera, che ha parlato di come dovranno evolvere le reti di drenaggio; Lucio Torrisi, tenente colonnello dell’Aeronautica, ha spiegato quali sono le future possibilità di previsione meteo. Ha chiuso Matteo Berti, geologo, che ha spiegato come si generano le frane e i metodi per arginarne l’evolversi.

Le conclusioni sono state della vicepresidente della Regione Irene Priolo: "Quella di maggio è l’alluvione del secolo e del secolo precedente. Ora stiamo agendo di fretta, ma stiamo solo mettendo cerotti. Dovremo avviare percorsi strutturati che richiederanno tempo, mettendo in campo una visione complessiva del territorio, da monte a valle. Aggiorneremo le mappe, metteremo a regime opere di difesa del suolo in maniera strutturale ed elaboreremo un piano di tutela delle acque. Siamo già al lavoro per farlo".