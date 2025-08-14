Pick up rinnovato per la Protezione Civile

Il mezzo non è nuovo, ma è come lo fosse con la dotazione dei nuovi dispositivi acustici e luminosi di ultima generazione generosamente donati e allestiti da Focaccia Group di Cervia. L’associazione di protezione civile di Bertinoro e Civitella può ora vantare tra i suoi mezzi un pick up con una nuova livrea e i dispositivi di cui sopra, utile per i servizi dei tanti volontari del gruppo che, soprattutto in questo periodo estivo, sono impegnati nei servizi antincendio sul nostro Appennino.

"Il nostro più vivo ringraziamento va all’amico Riccardo Focaccia, titolare di Focaccia Group – afferma il presidente dell’associazione ‘Il Molino’, Gilberto Zanetti –. Ad aprile aveva espresso il suo sostegno all’acquisto di nuove attrezzature per le attività di Protezione Civile e un paio di settimane fa ha concretizzato questa sua promessa con un importante gesto di solidarietà e collaborazione. Presso la sede di Focaccia Group, situata a Cervia, si è svolta la cerimonia di consegna del veicolo pick-up rimesso completamente a nuovo".

La collaborazione non finisce qui, come spiega lo stesso Zanetti, infatti l’impegno di Focaccia Group proseguirà anche nei prossimi mesi. "Potremo così acquisire una colonna mobile – spiega il presidente del gruppo di protezione civile –, uno strumento essenziale per le operazioni di emergenza e di supporto alle attività di Protezione Civile".

"Siamo felici di poter contribuire concretamente alla sicurezza della nostra comunità – afferma Riccardo Focaccia –. La nostra azienda crede nel valore del volontariato e nel ruolo fondamentale delle forze di protezione civile, e questa donazione vuole essere un segno di vicinanza e sostegno alle persone che ogni giorno si impegnano per tutelare la collettività".

Matteo Bondi