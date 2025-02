’Picnic a Hanging Rock’ apre la rassegna al Saffi

Si comincia con l’inquietante (vedere per credere) ’Picnic a Hanging Rock’, per finire con ’Peeping Tom’, pellicola che ha ispirato cineasti del calibro di De Palma e Scorsese. Riprende lunedì al Saffi d’essai (viale dell’Appennino 480) la rassegna ’Il cinema ritrovato al cinema’, in collaborazione con la Cineteca di Bologna; tutti i film saranno proiettati alle 21.

Si parte lunedì 3 con ’Picnic a Hanging Rock’ di Peter Weir. A 50 anni dalla sua prima uscita (2 febbraio 1975), torna nelle sale il film che ha lanciato Weir e la new wave del cinema australiano: estetica vittoriana, tensioni quasi horror, un plot misterioso come pochi altri, un mix unico di fiaba e modernità, memorie ancestrali e sfida alle convenzioni sociali. Lunedì 17 febbraio sotto con ’I sette samurai’ di Akira Kurosawa, epico racconto di samurai che scelgono di difendere gli abitanti di un villaggio dalla violenza di briganti sanguinari. Il film vinse il Leone d’argento al Festival di Venezia nel 1954.

L’algida Marlene Dietrich è la protagonista de ’L’angelo azzurro’ (3 marzo), girato nel 1930 da Josef von Sternberg: la pellicola racconta il grande momento della Germania, della Repubblica di Weimar che rappresenta una tra le più alte manifestazioni culturali del nostro secolo. Fu un vero fenomeno, una sorta di Rinascimento del diciannovesimo secolo, che creò il mito eterno di Marlene Dietrich. Sempre in marzo (il 17) ecco ’Lumière, le cinèma!’ di Thierry Frémaux. In questo caso occorre riavvolgere la pellicola fino alle origini primigenie di tutto il cinema, con il secondo film di Frémaux (direttore del festival di Cannes e dell’Institut Lumière di Lione) sui fratelli Lumière. Un’opera illuminante che racconta come quei primi, brevi, brevissimi film non abbiano mai smesso di proiettare il loro fascio di luce su tutto il cinema a venire, fino ai giorni nostri. Il cinema, insomma, nella sua fase aurorale.

La rassegna termina lunedì 31 marzo con ’Peeping Tom (Lo sguardo che uccide)’, di Michael Powell: un thriller voyeuristico, psicanalitico e hitchcockiano che nel tempo è divenuto uno dei maggiori cult movie di sempre. Anche per Martin Scorsese che, insieme ad ’8 1/2’ di Fellini, lo definisce il film attraverso il quale si può scoprire tutto sul fare cinema e su chi lo fa, sui meccanismi (anche violenti e aggressivi) del filmare e del guardare.

Si tratta di film restaurati in 4K, che saranno proiettati in versione originale sottotitolata; visto che le proiezioni potrebbero subire variazioni, per restare aggiornati consultare il sito www.cinemasaffi.com.