"Picta, arte salvifica in questi tempi difficili"

Tantissime persone si sono date appuntamento venerdì sera a Terra del Sole per l’inaugurazione di Picta, Rassegna europea di arte contemporanea – Premio città di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Il Palazzo pretorio, che fino al 6 aprile ospiterà 90 opere realizzate da una trentina di artisti, ha accolto un ricco parterre istituzionale, guidato dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e dal sindaco, Francesco Billi. Bonaccini si è soffermato sul ruolo salvifico dell’arte in un presente a tinte fosche. "Inauguriamo una mostra molto importante, che mette in sinergia artisti provenienti da ogni parte del Paese e del mondo – le parole del governatore –: un valore fondamentale in epoca di guerra e conflitti. In questo oscurantismo di ritorno solo la cultura e la bellezza ci potranno salvare. E oggi a Terra del Sole si incontrano cultura e bellezza". Da sempre attento alla valorizzazione del patrimonio culturale il sindaco Billi. "Un territorio ricco di storia e di passato è teatro di un evento complesso e completo, che rende fruibile l’arte nelle varie declinazioni, dalla pittura alla scultura con un’attenzione particolare alla ceramica – ha dichiarato la fascia tricolore –. Se al progresso e alla tecnologia va riconosciuto un ruolo importante nella costruzione del futuro, sono la creatività e l’immaginazione a porre le basi per un futuro migliore".

Anche quest’anno la mostra, giunta alla seconda edizione, sarà arricchita da numerosi eventi collaterali: la maggior parte nel Palazzo pretorio mentre altri valicheranno la soglia dell’edificio cinquecentesco per approdare nei luoghi della quotidianità: dal giardino pubblico Cosimo I de’ Medici agli showroom Gina biancheria a Castrocaro e La Rosa arredamenti a Terra del Sole, fino al Museo interreligioso di Bertinoro e alla diga di Ridracoli. Altra novità della rassegna organizzata da Cava forever group e coordinata da Gilberto Valmori è rappresentata dalla promozione di laboratori creativi gratuiti per bambini. "Picta non è una semplice mostra – ha sottolineato Gianni Lombardi, vicepresidente della Bcc ravennate forlivese e imolese, sponsor della collettiva – ma una rassegna che consente di avvicinare i ragazzi all’arte, agevolando la conoscenza del mondo". Un importante ruolo di sostegno va ascritto anche a Cartesio Fullcard, impresa medicea che ha realizzato il catalogo dell’esposizione. Chiusura per il curatore di Picta, Michele Govoni: "L’arte può rappresentare la salvezza in un tempo caratterizzato dalla mancanza di empatia comunicativa: e allora lasciamoci guidare dalle emozioni che gli artisti affidano alla tela per trasmettere un messaggio su cui confrontarci". La mostra, a ingresso libero, è visitabile dal lunedì al venerdì ore 16- 19, il sabato su prenotazione (333.4608113; visite guidate 348.9206619).