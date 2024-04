Picta, cala il sipario sulla rassegna. Ecco i premi Città di Castrocaro

A Terra del Sole cala il sipario su Picta, rassegna europea di arte contemporanea. Dopo 37 giorni va in archivio la seconda edizione promossa da Cava Forever group e caratterizzata da 14 eventi culturali, 8 esposizioni collaterali e 7 laboratori per bambini. Alle 17.30 il Palazzo pretorio ospiterà la consegna dei premi Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, attribuiti dalla commissione scientifica a personalità che nel corso del Novecento si siano distinte nella promozione dell’arte e della cultura. Tributi speciali saranno offerti da Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese, imolese e da Cartesio Fullcard, che ha realizzato il catalogo di Picta 2024. Rappresentanti istituzionali e sponsor consegneranno agli eredi dei vincitori le anfore in terracotta lavorate in smalto bianco, realizzate dall’artista faentina Daniela Simoni. Un simbolo scelto in omaggio alle acque termali, patrimonio naturale di tradizione ultracentenaria, che hanno proiettato nel mondo il nome di Castrocaro. Dopo la premiazione sarà consegnata agli archivi la rassegna ideata dal maestro Giuseppe Bertolino e curata dal critico d’arte Michele Govoni.

Un evento che anche quest’anno ha avuto il cuore pulsante nel Palazzo pretorio di Terra del Sole ma che ha altresì varcato la soglia dell’edificio cinquecentesco per approdare in luoghi significativi del territorio.