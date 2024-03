Picta dedica una retrospettiva al grande ceramista Zauli

Sarà il grande scultore e ceramista faentino Carlo Zauli il protagonista dell’evento alle 17.30 a Palazzo pretorio di Terra del Sole, fino al 6 aprile teatro di Picta, Rassegna europea di arte contemporanea - Premio città di Castrcaro Terme e Terra del Sole. I riflettori si accenderanno oggi su uno dei più grandi artisti del Novecento, orgoglio della Romagna. Nato nel 1926, negli anni Cinquanta Zauli ha conquistato i principali riconoscimenti riservati ai virtuosi della ceramica. Successivamente si è dedicato maggiormente alla scultura, conquistando successi e fama internazionale. Tra i tanti ‘gioielli’ si ricordano i grandi altorilievi per la reggia di Baghdad e il Poligrafico di Stato del Kuwait, realizzati nel 1958. Scomparso nel 2002, Zauli è presente con le sue opere in 40 musei e collezioni pubbliche in tutto il mondo. L’appuntamento odierno è in collaborazione con il Museo Zauli di Faenza, dal 28 febbraio 2023 inserito nel novero delle ‘Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna’. Sono previsti gli interventi di Massimo Isola, sindaco di Faenza, Francesco Billi, primo cittadino di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Michele Govoni, critico d’arte e curatore di Picta, e Maurizio Gioiello, giornalista e scrittore. Al termine sarà possibile ammirare le ceramiche in mostra nel Palazzo, messe a disposizione da Matteo Zauli, figlio dell’artista. Non l’unica mostra collaterale alla seconda edizione di Picta: opere del maestro Giuseppe Bertolino sono infatti esposte nello showroom di La Rosa arredamenti a Terra del Sole mentre i locali di Gina biancheria a Castrocaro ospitano creazioni di Salvo Ferrante. Il triportico del mediceo Palazzo pretorio è punteggiato da opere di Luciano Navacchia mentre il primo piano è scrigno della mostra fotografica Primedicopertina e delle sculture di Francesco Bombardi. L’adiacente giardino pubblico Cosimo I de’ Medici accoglie l’imponente installazione di Ignazio Fresu. Opere pittoriche di Luigi Camarilla sono infine in mostra nel Museo Interreligioso di Bertinoro. Picta è organizzata da Cava forever group; ideatore e direttore artistico della rassegna è il maestro Giuseppe Bertolino, curatore è il critico d’arte Michele Govoni. La mostra, a ingresso libero, si può visitare dal lunedì al venerdì ore 16-19, sabato su appuntamento (333.4608113); per visite guidate: 348.0206619.