Picta, domani il finissage e premi con tanti ospiti

A Terra del Sole volge alle battute conclusive la rassegna europea di arte contemporanea, Picta Romagna. Domani pomeriggio alle ore 17, nel Palazzo pretorio, è in programma la cerimonia di chiusura di una manifestazione che ha raccolto ottimi riscontri in termini di visitatori e di critica.

Quasi quaranta giorni in cui varie esposizioni d’arte, ambientate non solo nel Comune termale-mediceo ma anche a Cesenatico, Forlimpopoli, Meldola, Faenza (e nei prossimi mesi toccherà Ridracoli e Milano Marittima), sono state affiancate da conferenze su storia, arte, architettura, letteratura, da laboratori ludico-didattici per bambini, e dall’evento nell’evento ‘Scarpe d’artista, con le scarpe del noto brand Pollini, rivisitate in maniera originale da 29 creativi.

Domani, prima della chiusura, saranno consegnati i premi ‘Romagna – Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole’ a personalità che nel corso del secolo scorso si sono distinte nella divulgazione della cultura e dell’arte contemporanea. I nomi dei vincitori, decretati da una commissione scientifica costituita ad hoc, saranno resi noti nel corso della cerimonia.

Numerose le autorità istituzionali che interverranno all’ultimo atto della terza edizione di Picta Romagna: annunciate le presenze di Francesco Billi, sindaco del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole; Valentina Ancarani, vicepresidente della Commissione Cultura della Regione Emilia-Romagna; Michele Valli, consigliere della Provincia di Forlì-Cesena; Enrico Monti, vicesindaco di Forlimpopoli; Giada Severi, assessore al turismo del Comune di Meldola; Emanuela Pedulli, assessore ai servizi sociali del Comune di Cesenatico; Federica Bosi, assessore alla cultura del Comune di Cervia; Vincenzo Bongiorno, vicesindaco del Comune di Forlì, i rappresentanti della commissione scientifica di Picta Romagna; infine Gilberto Valmori, vicepresidente Cava Forever group aps, e Andrea Bandini, presidente della Pro loco di Terra del Sole, presenze silenziose ma fondamentali, quindi artisti e sponsor della manifestazione.

"Il finissage sarà l’occasione per incontrarci, salutarci e ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di Picta 2025" dichiara soddisfatto Giuseppe Bertolino, ideatore e direttore artistico della Rassegna.

L’ingresso è libero.