Picta, domani la conferenza di Mario Proli

Nuovo appuntamento con gli eventi collaterali di Picta Romagna domani a Terra del Sole. Alle 17 il Palazzo pretorio ospiterà la conferenza del giornalista e ricercatore Mario Proli sulla seconda guerra mondiale, con l’obiettivo puntato in particolare sulla realtà locale. A dialogare con Proli sarà il giornalista e scrittore Maurizio Gioiello, curatore degli eventi culturali di Picta Romagna. La narrazione sarà accompagnata da videoproiezioni. Classe 1969, Proli è un giornalista professionista, laureato in Storia all’Università di Bologna; nello stesso ateneo ha conseguito un diploma di alta formazione in "Giornalismo e Comunicazione dei Servizi Pubblici".

Dal 2010 è responsabile dell’Ufficio Stampa ed Eventi del Comune di Forlì, unità che presiede alle funzioni dell’informazione, del cerimoniale e del coordinamento delle manifestazioni; svolge attività di ricerca storica incentrata sui temi della società, dell’economia e delle Istituzioni, ed è autore di libri, saggi, audiovisivi, mostre. Nel Palazzo mediceo fino al 7 aprile è possibile ammirare la mostra promossa da Cava forever group aps da un’idea dell’artista Giuseppe Bertolino: in esposizione le opere di 29 artisti italiani e internazionali. L’orario di visita è dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19 (info: 333.4608113). L’ingresso a Picta Romagna e a tutti gli eventi a latere è gratuito.

f.m.