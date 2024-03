Picta, evento collaterale dedicato al poeta Marino Moretti

Prosegue a Terra del Sole la seconda edizione di Picta, Rassegna europea di arte contemporanea – Premio città di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Nel pomeriggio Palazzo pretorio ospiterà un evento collaterale, dedicato a Marino Moretti: alle 17.30 il poeta cesenaticense sarà al centro di una conferenza che prevede gli interventi di Francesco Billi, sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Emanuela Pedulli, assessore alla cultura del Comune di Cesenatico, Manuela Ricci, direttrice di Casa Moretti, Maurizio Gioiello, giornalista e scrittore, Simona Palo, scrittrice, e Liviana Zanetti, già presidente dell’Apt dell’Emilia-Romagna e fondatrice di Romagna Toscana. Seguirà la visita alla mostra fotografica ‘Riflessi di diario’, allestita in collaborazione con il Gruppo fotografico Musa di Cervia e Casa Moretti di Cesenatico. "In un’epoca in cui l’immagine è sovrana, la mostra fotografica ‘Riflessi di diario’ – spiega Manuela Guarnieri, presidentessa di Casa Moretti –, attraverso il potere evocativo e narrativo delle immagini, invita il pubblico a un viaggio nella poetica di Moretti, autore versatile e sensibile, capace di cogliere e descrivere nelle sue poesie di ‘Diario senza le date’ la bellezza e la complessità della vita quotidiana".

Il prossimo evento a latere andrà in scena già domani alle 17.30 nel Palazzo pretorio e sarà incentrato sul ceramista e scultore di fama internazionale Carlo Zauli. Picta è organizzata da Cava forever group; ideatore e direttore artistico della rassegna è il maestro Giuseppe Bertolino, curatore è il critico d’arte Michele Govoni. La mostra, a ingresso libero, si può visitare fino a sabato 6 aprile dal lunedì al venerdì ore 16-19 e il sabato su appuntamento (333.4608113, visite guidate: 348.0206619).