Picta, focus sul liscio romagnolo nel primo evento collaterale

Domani Terra del Sole ospita il primo evento collaterale di Picta, Rassegna Europea d’arte contemporanea - Premio Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Alle 17 nel Palazzo pretorio, Gabriele Zelli terrà una relazione sul tema ‘Musica e immagine della Romagna fra Ottocento e Novecento: da Carlo Brighi (Savignano sul Rubicone 1853 - Forlì 1915) a Carlo Barbieri (Forlì 1888 - 1970)’. "Recenti ricerche del musicologo cesenate Franco Dell’Amore hanno portato a indicare nel violinista forlivese Barbieri il vero discepolo di Carlo Brighi (Zaclèn), defilato traghettatore della sua musica nel ventre del Novecento Romagnolo – spiega Zelli –. Il fatto di non aver bisogno di guadagnarsi da vivere come orchestrale, da una parte ha permesso a Barbieri di assecondare il suo estro compositivo, ma dall’altra ha privato la musica da ballo romagnola di un compositore talentuoso, che avrebbe potuto lasciare un segno sull’evoluzione del genere". Sono previsti intermezzi musicali a cura del trio Iftode. Ingresso libero. "Nell’ambito di una manifestazione culturale di ampio respiro non poteva mancare una particolare attenzione alla musica e alla tradizione del liscio romagnolo – dice il maestro Giuseppe Bertolino, ideatore e direttore artistico di Picta, visitabile fino al 6 aprile –. Picta può essere, anche un modo per contribuire alla crescita del nostro splendido territorio, attraverso la crezione di contatti, scambi culturali e artistici".