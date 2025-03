Picta, ’I segreti di Leonardo’: conferenza con lo scrittore Simone Valmori

‘I segreti di Leonardo da Vinci’ saranno al centro della conferenza alle 17 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole nell’ambito di Picta Romagna, Rassegna europea di arte contemporanea – Premio Romagna città di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Relatore lo scrittore forlivese Simone Valmori, autore del libro ‘Il figlio di Leonardo. Il segreto di Caterina Sforza torna a macchiarsi di sangue’, edito da Mursia nel 2024. A introdurre lo studioso sarà il giornalista e scrittore Maurizio Gioiello, curatore degli eventi culturali di Picta Romagna. Dalle 16 alle 18 l’edificio rinascimentale affacciato su piazza d’Armi ospiterà anche un laboratorio di ceramica per bambini e ragazzi curato da Paolo Grande. Un’iniziativa nata da un’idea di Giuseppe Bertolino, ideatore di Picta Romagna, per avvicinare i giovani all’arte in maniera ludica e didattica. La partecipazione è gratuita, la prenotazione obbligatoria al 333.4608113. A ingresso libero anche la rassegna d’arte contemporanea, aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19 fino a lunedì 7 aprile, e tutti gli appuntamenti a latere.