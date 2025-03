Picta, la mostra a Meldola. Italia e Cina a confronto

Dopo l’inaugurazione delle mostre di Cesenatico e Forlimpopoli, è oggi la volta di Meldola. Picta Romagna, Rassegna europea di arte contemporanea – Premio Romagna città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, approda alla rocca medievale della cittadina all’imbocco della Val Bidente. Anche quest’anno infatti la manifestazione ideata dal maestro Giuseppe Bertolino esce dalla sede principale del Palazzo pretorio di Terra del Sole, per rendere l’arte fruibile a un pubblico più vasto. Alle 17 avrà luogo il taglio del nastro con l’assessore comunale alla cultura Michele Drudi, che alzerà il sipario su un’esposizione che vede protagonisti sei artisti cinesi in un originale dialogo con cinque artisti italiani. Mondi lontani che entrano in comunicazione grazie all’intuizione dei due curatori della mostra, Yan Laichao e Milot.

Gli artisti coinvolti nella sperimentazione sono i cinesi Jiang Shuzhuo, uno dei principali esponenti della calligrafia cinese; Xu Wentao, rettore della Facoltà di Pittura dell’Accademia di Belle Arti dell’Hubei, abile a utilizzare la tecnica della stampa a caratteri mobili; Chen Yongjin, direttore del Museo di Belle Arti di Wuhan, dal singolare impiego del colore rosso come potente espressione visiva; Wang Yinan, che si caratterizza per l’uso di tecniche di saldatura e materiali industriali; Lai Junjie, che affronta il tema della globalizzazione e della digitalizzazione attraverso il progetto ‘Mr. Duck’ ovvero con immagini di figure antropomorfe con teste di anatra; infine Ni Jianhai, impegnato a esplorare la ‘distruzione’ e la ‘rinascita’ del sé.

Artisti le cui attività espressive sono messe a confronto con quelle di cinque virtuosi del Bel Paese: Claudia Bisson, che ricorre all’uso di materiali inusuali e tecniche miste per creare texture e profondità; Eleonora Valeri, scultrice e artista digitale; Luciano Navacchia, pittore dalla fine degli anni Sessanta e scultore nell’ultimo decennio; Cristian Cimatti, scultore che abbina ceramica e materiali ferrosi; infine Luciano Cantoni, noto per la rappresentazione di giovani donne, per lo più volti, con tagli dalle inquadrature particolari.

Uomini e donne che esprimono i rispettivi talenti attraverso diverse forme artistiche, con linguaggi creativi unici ma che riflettono altresì la profonda cultura e la tradizione storica del Paese d’origine.

"L’esposizione mira a mostrare modi diversi di interpretare la pittura e la scultura tra Oriente e Occidente, raggiungendo sempre risultati che portano alla bellezza, e invitano lo spettatore a vedere, trovare le tante diversità che sono nelle opere esposte", spiega Giuseppe Bertolino, ideatore e direttore artistico di Picta Romagna.

La mostra sarà aperta al pubblico, a ingresso gratuito, dal mercoledì al sabato dalle 16.30 alle 1,8 fino al 19 aprile. Per informazioni: 329.9832438.