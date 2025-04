Picta, le battute finali: incontro sulla ceramica

Volge alle battute conclusive Picta Romagna, Rassegna europea di arte contemporanea, in corso a Terra del Sole con appendici su tutto il territorio romagnolo. Oggi alle 17 il Palazzo pretorio della cittadella ospiterà l’ultimo dei tanti eventi culturali a latere dell’esposizione: sotto i riflettori sarà la ceramica, al centro di una tavola rotonda che vedrà protagonisti esperti del settore. A confrontarsi saranno Marco Tramonti, figlio del celebre Guerrino e presidente della Fondazione e del Museo intitolati al padre; Daniele Bosi, direttore della rivista ’La Ceramica moderna e antica’; Giovanni Mirulla, direttore del periodico ’D’A’; Matteo Zauli, figlio dell’artista Carlo e direttore del Museo intitolato al ceramista faentino; Marta Servadei, in rappresentanza della Bottega Gatti di Faenza, e Maurizio Gioiello, giornalista e curatore degli eventi culturali collaterali di Picta Romagna. È previsto l’intervento del sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi. A moderare gli interventi sarà il maestro Giuseppe Bertolino, ideatore e direttore artistico di Picta Romagna.

"La ceramica è un impasto di acqua e argilla – spiega Bertolino –, che la natura ci dona e che l’uomo ha plasmato e trasformato prima in oggetti utili per la propria esistenza, poi in opere d’arte. E secondo la tecnica usata per il tipo di lavorazione scelta, dà origine a porcellane, maioliche, terrecotte". Chiuso il ricco programma degli eventi culturali a latere, lunedì alle 17 con il finissage scenderà il sipario sulla terza edizione della rassegna d’arte, preceduto dalla consegna dei premio Picta Romagna – città di Castrocaro Terme e Terra del Sole. L’esposizione nel Palazzo rinascimentale si potrà ancora ammirare nelle giornate di oggi e lunedì dalle 16 alle 19. Picta Romagna è promossa dall’associazione Cava Forever group aps.