Picta, omaggio al compianto scultore Mario Bertozzi

Sarà lo scultore Mario Bertozzi il protagonista dell’evento in programma oggi alle 17.45 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole (via Vittorio Veneto 3). Nell’ambito di Picta, Rassegna europea di arte contemporanea, l’edificio affacciato su piazza d’Armi ospiterà un incontro e una mostra dedicata allo scomparso artista forlimpopolese: nella Sala dei Commissari sarà presentata l’opera monografica di Bertozzi mentre il locale adiacente accoglie già da alcune settimane alcuni bronzi realizzati dal Maestro. Nato nella città artusiana nel 1927, fin da giovanissimo l’artista manifestò una vera e propria vocazione per la scultura, conseguendo successi in mostre nazionali e internazionali. Sue opere sono presenti in collezioni private e pubbliche a tutte le latitudini. Sanguigno, estroverso, ma anche timido, Bertozzi amava definirsi ‘l’ultimo romagnolo’ e della sua attività soleva ripetere "più di me parlano le mie opere, a cui cerco con impeto di infondere una parte di me stesso, raggiungendo la mia realtà".

L’incontro sarà curato dal critico Michele Govoni, sono previsti gli interventi della giornalista Rosanna Ricci e del primo cittadino di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi. Moderatore sarà Giuseppe Bertolino, ideatore e direttore artistico di Picta, collettiva che annovera un’ottantina di opere di virtuosi dell’arte di tutta Europa. La Rassegna è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, il sabato previo appuntamento (tel. 333.4608113); è possibile inoltre prenotare visite guidate a cura di Giuseppe Verrelli (tel. 348.9206619, [email protected]). L’ingresso è libero, in loco è possibile acquistare il catalogo dell’esposizione.