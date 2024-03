Picta, primo laboratorio creativo didattico rivolto ai più piccoli

E’ in programma oggi alle 16 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole il primo dei sette laboratori per bambini organizzati nell’ambito di ‘Picta, Rassegna europea di arte contemporanea - Premio città di Castrocaro Terme e Terra del Sole’. Un’iniziativa volta ad avvicinare i giovanissimi al magico mondo dell’arte in maniera ludica oltre che didattica. Ad accompagnare i piccoli nell’esperienza creativa sarà la nota pittrice forlivese Graziella Giunchedi (nella foto), che vanta esposizioni in Italia e all’estero ed è presente con numerose opere in collezioni pubbliche e private. Il laboratorio, che è gratuito, terminerà alle 18; prossimo appuntamento giovedì 14 alle 16 sempre con la Giunchedi. Il 20 marzo saranno poi protagonisti i maestri Alfonso e Nicola Vaccari mentre il 21 marzo interverrà l’artista Alice Tamburini. Infine nelle giornate del 22 e 29 marzo e del 5 aprile a guidare i giovani sarà Paolo Grande. Per prenotazioni, contattare Gilberto Valmori al numero 333.4608113.

I laboratori creativi vanno ad arricchire il folto programma di Picta 2024, che quest’anno si caratterizza per i numerosi eventi collaterali e le mostre a latere. La seconda edizione della rassegna, organizzata dall’associazione Cava Forever group, propone in esposizione una novantina di opere realizzate da trenta artisti; ideata e diretta dal maestro Giuseppe Bertolino, è curata dal critico d’arte Michele Govoni. Questi gli orari di visita: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, il sabato su prenotazione (tel. 333.4608113; per visite guidate tel. 348.9206619).