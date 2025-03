Picta, secondo appuntamento. Oggi riflessione sull’autoritratto

Entrano nel vivo a Terra del Sole gli eventi culturali promossi in seno alla terza edizione di Picta Romagna, Rassegna europea di arte contemporanea-Premio Romagna città di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Oggi alle 17 il Palazzo pretorio della cittadella medicea ospiterà il secondo dei 21 appuntamenti in programma. Archiviato il partecipatissimo evento di sabato che ha visto protagonista il sangiovese, ‘narrato’ da Gabriele Zelli con l’accompagnamento musicale del trio Iftode, è ora la volta di una conferenza correlata al tema della grande mostra in corso ai Musei San Domenico di Forlì: la critica d’arte Alessandra Righini relazionerà su ‘L’autoritratto e il ritratto d’artista. La nascita della pittura’.

Introdurrà l’incontro l’ideatore e direttore artistico di Picta Romagna Giuseppe Bertolino; a dialogare con la relatrice sarà il giornalista e scrittore Maurizio Gioiello, curatore degli eventi culturali in seno alla rassegna. Righini si soffermerà "sul mito di Narciso che, secondo Leon Battista Alberti, sta all’origine della nascita della pittura – spiega la docente –. E se la riflessione della propria immagine viene dal verbo latino reflectere, radice anche della parola riflessione, allora si può parlare del tema ritratto e autoritratto come filosofico, che la Storia dell’arte ha approfondito nei secoli". Sarà l’occasione per visitare la mostra nell’edificio rinascimentale, dove fino al 7 aprile si possono ammirare le opere di 29 artisti (dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19; info 333.4608113). L’ingresso a mostra ed eventi è gratuito.

Domani poi Picta andrà in trasferta, per l’inaugurazione della mostra a latere sul pittore Vittorio D’Augusta, allestita nel Museo Tramonti di Faenza (via f.lli Rosselli 8). Anche quest’anno infatti la rassegna d’arte contemporanea, promossa da Cava Forever group aps, esce dalle sale del palazzo affacciato su piazza d’Armi per approdare in luoghi simbolo della Romagna.

Francesca Miccoli