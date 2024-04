Picta, tra arte e sport: ecco i premi

Dopo 37 giorni di esposizione e 14 eventi culturali, nel Palazzo pretorio di Terra del Sole si è abbassato ieri il sipario sulla seconda edizione di Picta, Rassegna europea di arte contemporanea – Premio città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, promossa da Cava Forever group da un’idea del maestro Giuseppe Bertolino. In occasione della giornata di chiusura, sono stati assegnati sette riconoscimenti a personaggi romagnoli o comunque legati alla Romagna professionalmente o in maniera affettiva, distintisi in vita per aver contribuito alla diffusione dell’arte e della cultura nelle molteplici declinazioni, nel corso del Novecento.

A decretare i premiati il comitato scientifico di Picta, presieduto dal critico d’arte Michele Govoni, curatore della rassegna, e formato tra gli altri da Flavia Bugani, storico, Liviana Zanetti, già presidente dell’Apt dell’Emilia-Romagna oggi leader dell’associazione Romagna Toscana, Maurizio Gioiello, giornalista e scrittore. Nella sezione letteratura si è deciso di rendere omaggio a Giuseppe Ungaretti, autentico gigante della poesia italiana. Il premio, rappresentato da un’anfora in terracotta lavorata in smalto bianco realizzata dall’artista faentina Daniela Simoni, è stato consegnato dal sindaco Francesco Billi e da Liviana Zanetti a Cesara Zavatta, assessore alla cultura del Comune di Cervia, che nel 1958 aveva assegnato a Ungaretti la cittadinanza onoraria. Tributo commosso alla penna agile e appassionata di Gaetano Foggetti, giornalista per 25 anni al timone della redazione forlivese del Corriere Romagna, insignito dalla commissione giudicante "per la raffinata intelligenza e il forte senso della notizia che ne hanno fatto uno dei più autorevoli esponenti dell’informazione emiliano romagnola", ma anche per la generosità e le doti umane. L’anfora è stata consegnata alla moglie Patrizia Cupo da Billi e Gioiello. Un’altra forlivese che ha reso onore alla città di Saffi nel mondo è stata Carmen Silvestroni, artista e scultrice, definita "uno spirito libero, appassionato, ribelle, dalla mille sfaccettature, dedito all’arte con inesauribile determinazione e devozione". A ricevere il premio la sorella di Carmen, Bernardetta. I tributi offerti dalla BCC ravennate, forlivese e imolese sono stati conferiti a due grandi sportivi forlivesi: Ercole Baldini e Arnaldo Pambianco. Il treno di Forlì, vincitore di un diluvio di corse, campione olimpico e iridato oltre che detentore del record dell’ora, "si è rivelato un uomo davvero originale e per nulla banale – scrivono i giurati -. Amava così tanto la vita da ringraziare, ormai ultraottantenne, i suoi genitori per averlo messo al mondo. Davvero un esempio per tutti". Pambianco, consegnato all’Olimpo del ciclismo grazie al trionfo nel Giro d’Italia del centenario, nel 1961, riuscì a rendere "di nuovo uniti i bertinoresi, usciti lacerati e divisi dalla Seconda Guerra Mondiale".

Premio speciale Cartesio Fullcard, azienda terrasolana rappresentata alla cerimonia dal titolare Maurizio Lupia, al pittore Mattia Moreni, artista di fama internazionale, nato a Pavia nel 1920 e morto a Brisighella nel 1999: sue splendide opere sono conservate nella Collezione Verzocchi a Forlì e nella Galleria Vero Stoppioni di Santa Sofia. Ad accogliere il riconoscimento l’assessore comunale di Brisighella, Gessica Spada. Visse negli stessi anni di Moreni, Enzo Pasqui, raffinato e poliedrico artista apprezzato per l’originalità e la creatività ma anche per i modi distinti e signorili. "Maestro della spatola" si dedicò pure a "un’intensissima attività disegnativa, spesso venata da un’arguzia sottile, da un’ironia sorridente".