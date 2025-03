Picta, una vetrina internazionale per l’arte

Un Palazzo pretorio gremito ha ‘salutato’ la cerimonia di inaugurazione di Picta Romagna, Rassegna europea di arte contemporanea – Premio Romagna Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Tantissime le persone accorse nella cittadella per il taglio del nastro dell’evento ideato dal maestro da Giuseppe Bertolino e promosso da Cava Forever group aps: rappresentanti istituzionali, esponenti del mondo della cultura e appassionati hanno partecipato alla ‘prima’ della mostra, che fino al 7 aprile riunirà nell’edificio rinascimentale le opere di 29 artisti da tutto il mondo.

Una caratteristica che non è passata inosservata agli occhi di Gessica Allegni, assessore alla cultura della Regione Emilia Romagna. "Valore aggiunto di Picta Romagna è la presenza di artisti locali ma anche nazionali e internazionali, a sottolineare il grande potere dell’arte di costruire ponti tra mondi diversi – le parole di Allegni, che ha rivolto un plauso alla scelta degli organizzatori di avvicinare i giovani al bello attraverso il coinvolgimento in speciali laboratori creativi –. La rassegna rappresenta un momento di condivisione, di costruzione di relazioni non solo umane ma anche territoriali in un contesto che troppo spesso si contraddistingue per i campanili e invece ha bisogno di fare sistema per valorizzare le tante eccellenze e opportunità culturali". Proprio in questa prospettiva, quest’anno Picta esce dal Palazzo cinquecentesco per approdare in luoghi simbolo della Romagna. Esposizioni nobiliteranno infatti Casa Moretti a Cesenatico e il Museo Tramonti di Faenza, le forlimpopolesi Casa Museo Bertozzi e Casa di Paola, realtà illustrate da Enrico Monti, vicesindaco di Forlimpopoli, fresco di nomina a segretario territoriale. E ancora la Galleria comunale Bertozzi e la Rocca di Meldola passando per l’Hotel Embassy & Boston di Milano Marittima e l’Idro Ecomuseo di Ridracoli, che "ospiterà un’esposizione legata all’interpretazione artistica della natura" come ha spiegato Tonino Bernabè, numero uno di Romagna Acque.

La vera novità della terza edizione della rassegna è rappresentata da ‘Scarpe d’autore’, iniziativa nata dalla sinergia culturale con Pollini, storico brand internazionale di calzature e accessori: nel piano nobile del Palazzo affacciato su piazza d’Armi si potrà ammirare una mostra di scarpe rivisitate in maniera originalissima da una trentina di artisti. Il programma della rassegna contempla inoltre ventuno eventi culturali collaterali, a ingresso gratuito, curati dal giornalista e scrittore Maurizio Gioiello. "Anche quest’anno i portatori di arte si sono dati appuntamento in un luogo ricco di storia – la chiosa del sindaco ‘padrone di casa’ Francesco Billi –. L’opportunità di celebrare la creazione e la creatività a 360 gradi, massima espressione dell’umanità nei suoi risvolti culturali ma anche solidaristici e inclusivi". Le opere esposte a Terra del Sole si potranno ammirare tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19 (per info: 333.4608113).